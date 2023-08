Skarleth se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Chile, la ahora ex participante se reencontró con su familia, amigos y pololo en el estudio de CHV.

A pesar de que el mismo público que ve Gran Hermano eliminó a Skarleth de la competencia, lo cierto es que también muchos de ellos se encontraban preocupados por el shock que iba a tener la participante al salir.

Y es que una semana antes de que la participante fuera eliminada del programa comenzaron a salir diversos testimonios sobre que su pololo, el influencer Dimelofacu, le había sido infiel en diversas ocasiones mientras ella estaba en Argentina.

Con denuncia a la PDI incluida

Este día lunes antes del programa estelar en CHV, DimeloFacu estuvo en el podcast de CHV Ni Tan Basados, aquí conversó sobre diversas cosa de su relación con la ex participante y más detalles sobre su poco tiempo juntos.

Aquí, el chat de Twitch aprovechó de realizarle preguntas al influencer y decidieron interrogarlo sobre la filtración de Twitter. Esta filtración es sobre unos mensajes que supuestamente se mandaba con otra mujer mientras Skarleth se encontraba en GH.

Hay que recordar que anteriormente se viralizó un video de Facundo besándose con otra mujer en una disco, pero según el mismo influencer el video es del año pasado y además diversas personas también salieron a defenderlo y se aclaró el asunto.

La otra polémica es sobre unos pantallazos filtrados en Twitter en los que se veía a Facu coqueteando con otra mujer, lo que según la persona podría “destruir” la relación entre ambos jóvenes.

“Es un hilo de Twitter que se hizo viral en Tiktok y esta chica dice ‘oye voy a resguardar la identidad a mi amiga pero yo le podría cagar la relación a Facu con la Skarleth’ así parte el hilo“, mencionó.

El influencer aquí decidió aclarar que no era él e incluso mencionó que el no escribe con mayúsculas y además no dice “señorita” mencionando además que esa frase se presto para meme. Asimismo destacó que le parece grave el actuar de las personas que crearon el hilo.

“A mi me parece grave porque esta persona se hace pasar por mi en un chat que no soy yo y después hace unos videos así demostrando como que no…Desaparecieron las mayúsculas si en el video“, contó en Ni Tan Basados.

“Primero en los pantallazos estaban las mayúsculas y después cachó que se equivocó y dijo no, ahora en el video es sin mayúsculas”, agregó.

“Yo tome medidas porque esto afecta a mi dignidad, a mi pareja, a mi familia, etc. Igual es parte de mi honra cachai. Yo tome medidas legales, fui a la PDI hice la denuncia por suplantación de identidad (…) así que hice las denuncias pertinentes en la PDI”, explicó en el programa.

Aquí explicó que no lo aclaró en sus redes sociales porque iba a ser peor explicar estas cosas ya que el hate que le iba a llegar sería mucho mayor.

Puedes revisar el momento completo a continuación: