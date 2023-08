Una nueva jornada de nominación se vivió en Gran Hermano. De ese modo, los participantes lograron una polémica placa de eliminación que tiene al público sorprendido, pero que seguramente, ya tiene sus preferencias para votar a quien quiere que se vaya. Por ese lado, Constanza, sorprendió en el confesionario cuando nominó a la señora Mónica.

Constanza sorprende con su voto de nominación a Mónica

Al ingresar, Constanza reveló cuáles fueron sus votos de nominación, siendo uno de ellos a la señora Mónica.

“Me duele mucho porque es una persona que yo quiero mucho“, partió diciendo, antes de decir el nombre de Mónica Ramos. “Ella tiene ciertos pensamientos y necesita más cuidado con su sueño“, fue parte de sus razones para explicar su decisión de enviarla a la instancia de eliminación de esta semana.

Por otro lado, también votó por Jorge.

“Con jorgito pudimos volver a establecer una relación buena. Le doy este voto porque netamente quedan pocos, y creo que lo único que se cae bastante jorgito es que es muy flojo, no hace nada. No limpia, deja todo tirado, y creo que a esta altura ya que somos pocos, que todos cooperemos, y se nota cuando no son las personas que cooperan en la casa“, comenzó diciendo Constanza.

“Es parte de la experiencia del reality, no solamente ser una buena persona y ser empático, sino que también ser una buena persona para vivir”, enfatizó la participante.

¿Cuál es la placa de nominación de GH?

La placa de nominación es la siguiente: Jennifer (6 votos), Raimundo (5 votos) Jorge (4 votos) y Fran (4 votos).

¿Cómo fue la votación?

La votación fue la siguiente: