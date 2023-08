Nueva placa de nominados en Gran Hermano Chile, quienes están a pocos días de saber quién de ellos dejará el reality.

El programa de este miércoles comenzó de inmediato con polémica, esto porque Diana Bolocco mostró sospecha de complot en GH.

Hans y Rubén hablaron de “PR” mientras hablaban de los nominados, dando a entender que podrían votar por Pincoya y Raimundo. La animadora avisó que si alguno de ellos votaba de esa manera, se anularían sus votos por complot.

¿Quiénes están en placa de nominados en Gran Hermano?

Finalmente la producción definió que no hubo complot de Hans y Rubén. Esto porque ninguno de los dos votó por la combinación de Raimundo-Pincoya. Y aunque Hans votó por Rai y Rubén por Jennifer, esto no contó como “voto cantado” y no se anularon.

Con esto, la placa quedó con Jennifer (6 votos), Raimundo (5 votos) Jorge (4 votos) y Fran (4 votos).

Aún falta que Hans salve a uno de ellos en su condición de líder, y se sabrá este jueves a partir de las 22:30 horas por Chilevisión o Pluto TV.

¿Cómo fueron los votos en Gran Hermano?

Mónica votó por: FRANCISCA (2 Votos) ALESSIA (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Alessia votó por: RAIMUNDO (2 Votos) JENNIFER (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Rubén votó por: CONSTANZA (2 Votos) JENNIFER (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Francisca votó por: JENNIFER (2 Votos) RUBÉN (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Raimundo hizo la espontánea y votó por: JORGE (3 Votos) HANS (2 Votos, pero se eliminan porque es líder)

hizo la espontánea y votó por: (3 Votos) (2 Votos, pero se eliminan porque es líder) Hans votó por: FRANCISCA (2 Votos) RAIMUNDO (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Jorge votó por: RAIMUNDO (2 Votos) CONSTANZA (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Jennifer votó por: ALESSIA ( 2 Votos) MÓNICA (1 Voto)

votó por: ( 2 Votos) (1 Voto) Constanza votó por: MÓNICA (2 Votos) JORGE (1 Voto)

votó por: (2 Votos) (1 Voto) Skarleth dejó el voto legado para JENNIFER (2 votos)

¿Cómo votar para eliminar en Gran Hermano Chile?

Para votar por alguno de los participantes en Placa de Nominación, solamente debes enviar un SMS al 3331 con el nombre del participante a quien quieres eliminar.

Además, también puedes votar a través del siguiente enlace y pagar a través de Mercadopago, en donde podrás votar entre 1, 10 o 20 veces, con un valor de $490, $3.990 y $6.990. INGRESA AQUÍ PARA VOTAR ONLINE.

También puedes escanear el siguiente código QR para votar por tu eliminado: