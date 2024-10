El fútbol chileno cambia de timón y del “me saliste tímida” de Mauricio Isla pasa al “¿te pusiste nerviosa?” de Carlos Palacios. Y confirman que el jugador de Colo Colo sí tiene la capacidad de poner nerviosas a la mujeres y fue otra periodista.

La cita mencionada nace tras el partido de Copa Chile de Colo Colo contra Colegio Quillón. Una periodista se complicó con una pregunta y Palacios lanzó pícaro “¿te pusiste nerviosa?”.

Ahora es la periodista Camila Campos quien reconoce que Carlos Palacios sí la puso nerviosa. Para poner en contexto, la situación ocurrió en el podcast de la misma Camilísima, Sin Retoque, de LikemediaTV y emitido por YouTube.

La comunicadora le preguntó al futbolista de Colo Colo ¿qué tiene que tener una mujer para conquistarte? Palacios contestó coqueto: “me gusta mirar a las mujeres a los ojos. Me gustan los ojos de las mujeres. Tú tienes bonitos ojos”. “No sé qué hacer, ayúdenme, hagan algo”, fue la reacción de Camilísima mirando a su equipo de producción.

Palacios mostró chispeza

En conversación lúdica con LUN, Camilísima contó detalles de la distendida entrevista y reconoció que sí, Carlos Palacios de verdad la puso muy nerviosa.

“Lo contacté por Instagram y me respondió: hola Cami, sí, me tinca. Me preguntó para cuándo era la grabación, porque como él entrena… y nos pusimos de acuerdo con el día y la hora. Pensé que no perdía nada en preguntarle. Fue un golpe de suerte”, sostuvo.

Detalla que “yo pensaba que él era más juguetón y de entrada fue mucho más tímido. Creo que se fue soltando a medida que avanzó la conversación. Cuando entró en confianza se empezó a dar la cosa rica, justo para la última sección que es más picarona. Ahí él mostró toda su chispeza”.

“No me lo esperaba. Parto esa pregunta como súper ganadora y cuando él empieza a responder me corté. Me desconcertó y no sabía cómo retomar la entrevista. No supe manejarlo porque me puso nerviosa”, explicó.

Ganó Carlitos; seguimos hablando

Camilísima complementa que “soy coqueta por esencia, pero nadie me había respondido con tanta picardía, menos en una entrevista. De él me sabía todas sus métricas y estaba preparada para todo, menos para una salida así. Cuesta que me descoloquen porque siempre soy la que tiene el sartén por el mango, pero esta vez ganó Carlitos”.

“No sé si hubo onda, él tiene 24 años y yo 36. Me cayó tan bien que si esto avanza en una amistad sería bacán. Él es muy simpático, aterrizado, caballero, muy prudente, sencillo y no tiene la cabeza en las nubes. Hemos seguido conversando, nos matamos de la risa del viral del piropo que me tiró”, sentenció igual de coqueta Camila Campos.