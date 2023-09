Siguen confirmándose más participantes de Tierra Brava, siendo uno de ellos, el destacado modelo chileno Jhonatan Mujica, quien ha resaltado en importantes pasarelas internacionales. De ese modo, el joven se une a la competencia del nuevo reality de Canal 13.

¿Quién es Jhonatan Mujica? El modelo se une a Tierra Brava

Con solo 28 años , Johnatan Mujica, ha causando sensación en el primer mundo. Actualmente, vive en Europa y ha trabajado en campañas para marcas como Dolce & Gabanna, Armani, Gucci, Versace y Eleventy.

Mujica, nación en España, su madre es madre chilena, pero fue criado en Venezuela. Tras esos primeros años, llega a nuestro país a los 9 años, y pasó toda su adolescencia en Chile. “He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija”, afirmó.

¿Cómo es su personalidad?

Respecto a su personalidad, el joven modelo señaló que, es muy directo pero también muy amistoso. Y pese a su forma de ser, asegura no ser un galán. “No me defino como un galán porque para mí un galán es alguien que demuestra más que lo que tiene. Sí soy muy coqueto, me gusta halagar a la gente, decir cumplidos. En Italia aprendí a demostrarle a la gente lo bien que le queda la ropa, el pelo, el maquillaje o lo que sea, soy muy detallista, porque he trabajado en eso por años. Tengo mucho bla-bla”, cuenta.

Actualmente soltero, no le cierra las puertas al amor dentro de la casa-estudio. “Terminé hace poco una relación, y no estoy cerrado a divertirme y a conocer a alguien. Me gusta por sobre todo la sinceridad, he conocido gente muy engreída en el mundo de la moda, y conmigo va la humildad. Pero también quiero a alguien que sepa reconocer lo que vale, porque yo soy humilde pero no soy estúpido, sé que tengo mi lado guapo y sé cómo cuidarme y cómo mostrarme”, opina.

Es primo de Christell Rodríguez

Jhonatan reveló que cuando llegó a Chile conoció a su prima, la cantante Christell Rodríguez, durante su participación en el programa “Rojo”. “La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria a veces lo hace difícil”, dice sobre su relación