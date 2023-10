¿Hubo beso? Ex Tierra Brava habla sobre coqueteo con Bambino y avisa que él se quiere ir al reality del 13

En las últimas horas se reveló un crossover entre participantes de Tierra Brava y de Gran Hermano Chile. Y es que tanto CHV como Canal 13 se encuentran emitiendo dos reality shows altamente exitosos entre el público chileno.

Por un lado Gran Hermano Chile lleva transmitiéndose en el canal por casi 4 meses y ya está decayendo en audiencia por el descontento del público. Mientras tanto Tierra Brava comenzó hace unas escasas tres semanas y ya conquista a los televidentes con su contenido chistoso.

Por tanto, durante las últimas horas de este fin de semana se vió como Azzartt Maveth conversó sobre los videos que dieron vueltas en redes sociales con Fernando “Bambino” Altamirano.

Coqueteo y besos

Y es que en el React de la People en el canal de Pamela Díaz, estuvo presente Azzartt y habló sobre este coqueteo entre ambos e incluso reveló más cosas sobre su “relación”.

En este mismo programa realizado en el programa de anoche de Tierra Brava, Azzartt reveló que con Bambino se conocen hace años y es que su amistad/relación comenzó antes del nacimiento de su hijo Facundo. Incluso la reciente eliminada del programa de Canal 13 reveló que en su momento ambos salieron en modo cita y conectaron de inmediato.

“Nos conocemos hace años. Si, nos conocimos por Facebook…antes del Facu y salimos y nos encantamos pero nunca nos dimos un beso nada, como que siempre hubo feeling“, explicó.

Aquí se conversó sobre el video de que se dieron un piquito luego de reencontrarse ahora que ambos se encuentran fuera de sus respectivos realities. Maveth señaló que finalmente estos piquitos eran para “fortalecer la amistad“.

Reencuentros y pelambres de reality

Azzartt destacó que el reencuentro entre ambos se dió hace más o menos un año y que se volvieron a contactar antes de que ambos ingresaran a sus respectivos realitys. Incluso señaló que Bambino pensó que se iban a encontrar en Gran Hermano.

“Nos volvimos a encontrar hace como un año, volvimos a compartir y todo. Y después cuando él postuló a Gran Hermano yo no le hablé, yo no le hablé porque yo sabía que él es así, es super potente su personalidad es muy bacán, entonces dije este w*on va a quedar, obviamente“, destacó sobre la participación de Bambino en CHV.

Finalmente el ex participante de la casa más famosa del mundo se mostró sorprendido después de enterarse que Azzartt había quedado en Tierra Brava y según relató la tía de la micro él mismo le mencionó esto este fin de semana.

“Después ahora saliendo antes de yo entrar a Tierra Brava yo le hablé po así como oye qué onda los realities, qué tal la experiencia. Pero yo nunca le conté que yo iba a Tierra Brava y cuando nos vimos ayer me dijo ‘mira ahora ya se porque me preguntabai‘”, relató sobre su reencuentro con el ex participante.

¿Participación en Tierra Brava?

Otro de los temas que tocó la tía de la micro en el programa de La Fiera fue la participación de Bambino en Gran Hermano Chile y es que aquí Maveth destacó que Fernando se había apagado bastante en el programa y que no era él luego de estar enamorado de Alessia.

“Yo creo que él debería tener otro momento en pantalla y mostrarse realmente como él es“, agregó.

Asimismo destacó a la pregunta de que si ambos estarían en el mismo reality de que estaría bacán encontrarse ambos en Tierra Brava. Aquí destacó sobre las cláusulas de los mismos contratos exclusivos con realitys y que al mismo Bambino le gustaría ir a Tierra Brava ya que es un programa de competencias.

Ante esto según Azzartt, Bambino se iría a Tierra Brava de ser llamado por el canal y que si tuviera que pagar una multa también lo haría con tal de sumarse al reality de Canal 13.

De momento no hay nada confirmado por parte de ninguna de las partes, por tanto todo queda en especulación de parte de Azzartt en el programa de youtube.