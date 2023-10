En un nuevo capítulo de Gran Hermano se vivió la nueva gala de eliminación dónde el público decidió quién abandona la casa más famosa del mundo. Sin embargo, antes de conocer al último eliminado del reality de Chilevisión se revivieron los mejores momentos recopilados durante el fin de semana en la casa estudio.

Las polémicas no podían faltar en un nuevo reporte y los líderes de la semana (Jorge, Scarlette y Sebastián) decidieron salvar a Constanza Capelli, pero el lindo momento fue opacado por los fuertes comentarios de Seba a la bailarina.

Está semana la placa de nominación finalmente quedó integrada por Francisco, Lucas y Viviana, y el público será el encargado de sacar a un nuevo jugador de la competencia por los 30 millones de pesos.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

El primer salvado por el público y quién aseguró una semana más en la casa más famosa fue Francisco. Y el nuevo eliminado fue Lucas Crespo con un 78,06%, mientras que Viviana Acevedo fue salvada con un 21,94% por lo que sigue también una semana más de competencia y en la casa estudio.

Con nuevos romances, así se vivió un nuevo capítulo en Gran Hermano

El nuevo capítulo del reality de Chilevisión inició con la salvación a Cony de la placa de nominación, sin embargo, Seba no utilizó las palabras adecuadas y antes de decir su nombre dijo “ésto lo hago por Panchito, porque sé que Cony no me salvaría a mí”. La bailarina se sintió humillada por los dichos de Ramírez y dijo que hubiera preferido que no la salvará.

Mientras Cony se encontraba hablando con Scarlette en la pieza, Seba llega a la pieza para justificar su honestidad, y le dice a Cony “Quise ser lo más honesto Cony” y Scarlette le dice “fuiste desagradable Seba”, a lo que responde “la honestidad ante todo, para que no ande el cuchicheo en la casa, la Cony igual es super inconsecuente en lo que dice y yo sé que ella no me votaría. La cony a mi no me salva” le señaló a Scarlette.

Otro de los momentos destacados del nuevo capítulo fue el beso de Jorge y Skarleth, el ex Mister Chile le dió un sorpresivo beso a la joven de 18 años, sin embargo, el secreto no duró mucho tiempo ya que Lucas y Hans los vieron besándose en la cama.

El otro amor que revivió este fin de semana fue el de Alessia y Raimundo, quiénes se encontraban alejados por el voto que hizo la participante durante el segundo repechaje. Ésto ha causado diversas inseguridades en Alessia y al parecer Rai le siguió sacando en cara su voto por Lucas.

Una visita inesperada fue la del cantante chileno Américo quién espero a los participantes en el zoom para disfrutar de la tradicional fiesta del día viernes. La primera en correr a abrazarlo fue Pincoya, quién se quedó en el escenario con él para cantar Te vas y Traicionera. Los participantes también le mostraron la casa y la oriunda de Chiloé no dudó en acostarse con él en su cama, además de darle un piquito al cantante nacional.