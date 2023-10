El programa de este domingo de Gran Hermano tiene no solo la duda del nuevo eliminado, sino saber qué había pasado entre Skarleth y Jorge. El viernes Juan Pablo Queraltó advirtió que se emitirían imágenes sobre un nuevo romance en la casa, y esto no desentonó.

El día jueves, mientras estaban todos afuera bailando, Skar se acostó en el suelo mientras hacía ejercicio el mister Chile. Tras preguntarle a la joven de 18 años si no había nadie, de la nada le plantó un piquito seguido de la frase “eso nunca pasó”.

Todo bastante fome, pero luego en la cama ambos se dieron apasionados besos, en romance que al parecer inició con todo pero muy de la nada tras tener una tierna amistad.

Ambos hablaban mientras se besaban que qué harían si alguien los veía, por lo que hasta ese punto al menos querían guardar todo en secreto.

Mientras continuaba el capítulo, mostraron más momentos románticos entre Jorge y Skarleth. Y es que luego en el sillón y debajo de una toalla, volvieron los apasionados besos de manera escondida.

Ya después ninguno aguantó y el rumor empezó a esparcirse por la casa. Primero Lucas se enteró, y luego Jorge le dio a entender a Alessia que se habían besado.

Después Viviana se dio cuenta y la ex de Pailita hasta le contó a Constanza que hubo besos. Bastante juguetones, parece que la amistad terminó entre ambos.

Claro que para algunos este romance no es bien visto, especialmente por la diferencia de edad. Mientras la joven tiene apenas 18 años, Alduney tiene 27. Aunque las relaciones con diferencias se dan y mucho, el problema es más que nada que Labra es bastante joven a diferencia de Jorge.

¿Solo amigos?

Producto de que el capítulo de hoy emite el resumen de cuatro días desde el jueves hasta lo que pasó este domingo, vimos como el sábado hubo una conversación clave de Skarleth y Viviana, todo a partir de que Jorge nuevamente hablaba de renunciar.

Tras esto, Skar reconoció que al parecer el mister Chile estaría desanimado y complicado por su beso. Advirtiendo que el problema sería con la ex de Jorge y lo que como él cree que se verían estos besos con Skarleth tras estar hace una semana con su antigua pareja en la casa a los besos y dando el consentimiento.

Aquí la chica de 18 años dio una declaración clave, ya que luego de que Viviana le dijera que no eran nada; Skar dijo que “no, y no vamos a ser nada… (¿Él sabe eso?) Yo le dije ayer. Él me dijo que éramos amigos y le dije, seguimos siendo”.

Después de esto no mostraron más imágenes de ellos juntos, por lo que pudo ser un fugaz romance. Sobre la supuesta renuncia del Mister Chile, tampoco se dio información tras mostrar las imágenes y hasta ahora él sigue en la casa.

Las reacciones del público:

Sorpresa, indignación o felicidad. De todo hubo en Twitter apenas se estrenó el nuevo capítulo de Gran Hermano y mostraron el esperado beso que ya se rumoreaba hace algunos días entre ambos.

Algunas personas criticaron la situación por la edad de Skarleth versus la de Jorge, mientras que varios otros subieron hartos memes por la inesperada situación que se dio en la casa de Buenos Aires.