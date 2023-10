¿Y Jorleth? Jorge protagoniza apasionado momento con su ex pareja en Gran Hermano

El reality de Chilevisión sigue dando que hablar luego de que durante la semana los cuatro participantes que están en la casa de Gran Hermano desde el primer día recibieran una grata sorpresa, Cony, Hans, Pincoya y Jorge recibieron por todo un día a sus seres más queridos.

Luego de la renuncia de Skarleth Labra, Jorge Aldoney quedó bastante afectado y la producción optó por la visita de su ex pareja, Stephanie. Anteriormente el participante había confesado que seguía enamorado de ella y que solo tenía ojos para ella, a pesar de su cercanía con Skar que finalmente sólo terminó con una linda amistad entre ambos participantes.

Jorge tuvo un apasionado momento con su ex pareja en Gran Hermano

La llegada de Stephanie sorprendió a Jorge, quien se vio emocionado mientras se encontraba con su ex pareja, a través de Pluto TV no se pudo ver en detalle su reencuentro, sin embargo, en el capítulo del día domingo se mostró como tuvieron una cena juntos, donde Stephanie le comentaba que lo esperaría a afuera, mientras que Jorge le decía que no lo debía esperar.

Luego del romántico encuentro salieron del zoom para disfrutar un tiempo en la piscina donde se besaron luego de meses sin verse.

Pero el esperado remember no finalizó ahí ya que después se fueron a bañar y terminaron acostándose juntos y de inmediato dieron el consentimiento para tener una apasionada noche, al otro día la joven se levantó se dirigió al confesionario y terminó yéndose de la casa más famosa del mundo.

¿Skarleth volverá a Gran Hermano?

Cabe recordar que Skar debió irse de la casa debido a una lamentable pérdida familiar, sin embargo, la producción le dejó las puertas abiertas para que volviera cuando ella estimaba pertinente. Esta noticia puso muy contento a Jorge que luego de la visita de su ex pareja, solo espera el regreso de su amiga Skar.