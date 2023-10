Gran Hermano vivió una emotiva gala de eliminación, en donde una nueva jugadora debió abandonar la casa por decisión del público. En una intensa semana, en donde cuatro participantes abandonaron la competencia, el espacio de CHV se acerca a otro momento decisivo de su transmisión.

En la nueva placa de eliminación, las nominadas por sus compañeros y que quedaron en zona de peligro fueron: Scarlette, Estefanía y ICata, mientras que Francisco, quien también se encontraba entre los más votados, fue salvado por Sebastián, el líder de la semana.

¿Quién fue la nueva eliminada de Gran Hermano?

La primera salvada de la competencia fue ICata, por lo que la decisión final fue entre Estefanía y Scarlette.

Estefanía, quien reingresó hace pocas semanas por decisión de sus compañeros, se convirtió en la nueva eliminada del programa de competencia con un porcentaje del 69.26% contra un 30,37% de Scarlette.

“Igual no me sorprende, tenía la sensación de que podía ser así. Y la verdad es que el momento que he experimentado con mis compañeros, lo pase excelente, pude disfrutar de Pincoya, de Coni, de Pancho, de Hans y me voy contenta, tranquila y feliz, porque lo pase chancho”.

“Ha sido maravilloso poder pertenecer a Gran Hermano, muchas gracias”, expresó la modelo.