Gran Hermano vivió una nueva noche de salvación en el capítulo de este jueves, el cual causó un tenso e inesperado momento que hizo que la panelista del espacio, Francisca García-Huidobro, arremetiera en contra de Sebastián, por el fuerte discurso contra Coni al momento de su deliberación

Los líderes de la semana, Sebastián, Jorge y Skarlette, quienes resultaron vencedores en la prueba por la inmunidad, tuvieron que decidir quién de los nominados se salva de la Placa de Eliminación en una decisión en conjunto.

Sebastián, quien recientemente regreso vía repechaje, fue el encargado de revelar quién entre Pancho, Lucas, Viviana y Coni sigue en la casa una semana más. Sin embargo, sus comentarios no fueron del gusto de Francisca García Huidobro, quien arremetió contra él por su comportamiento.

Fran García-Huidobro critica actitud de Sebastián en Gran Hermano

La panelista se molestó frente al discurso de Sebastián, señalando: “Voy a ser super transparente, ustedes se matan de la risa, a mí no me produce ni una gracia el tipo. A mí él no me produce ni media risa”.

Para luego agregar: “Encuentro que es un tipo muy mal educado, muy falta de respeto, incluso con ustedes como conductores. Él cree que el reality gira en torno a él, se sabe, a diferencia de lo que les dije de ICata, no hay nada menos atractivo que una persona que se siente atractiva y él a mí me parece muy poco atractivo”.

Revisa el momento a continuación

La controversial salvación de Seba

Todo ocurrió cuando al momento de revelar al jugador salvado, Sebastián comenzó diciendo: “Voy a decir algo, para que también quede transparente. Los tres votamos por una persona distinta, quiero decir que Jorge votó por Lucas, Skarlette votó por Coni y yo voté por Pancho. Como yo gané e hice la pega y todo, hablamos los tres en conjunto y decidimos, yo me puse en el lugar de Pancho, porque la persona que más quiere aquí en esta casa es la persona que yo voy a elegir, que es Constanza”.

Agregando que él sabe que si la situación fuera al revés, ella nunca lo salvaría. “Sé que esta persona nunca me salvaría, la Coni me podría en riesgo igual, quiero decirlo y le dije igual a los chiquillos. No es una persona cien por ciento confiable”.

Esta situación sorprendió a los jugadores y a los panelistas, ya que Seba y Coni tienen una cercana relación en donde distintos encuentros románticos han ocurrido entre ellos. “Esperemos que sigamos teniendo una buena relación, quiero ser transparente con lo que estoy diciendo. Disfruta tu semana. Y pancho, si usted dice que es su princesa en la casa, pensé en eso”, concluyó Seba.

Por su parte, Diana Bolocco interrumpió señalando: “Yo no sé cómo estás tan seguro de eso si no has estado nunca en esa situación. A lo que Seba agregó: “Ha hecho muchas cosas que a mí me ha dejado loco, ha hecho tanta inconsecuencia…”.

Tras ser consultada por su opinión, Constanza señaló: Como que no quiero decir nada… gracias. Hubiese preferido que no me hubiesen salvado… fome”. “Pudo haber sido un lindo momento y se arruinó”, añadió Julio César.