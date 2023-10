Viviana fue una de las participantes que ingresó por el repechaje, quien se incorporó hace un par de días en la casa de Gran Hermano. Asimismo, no han estado ausente los conflictos, ya que en el capítulo anterior, se pudo ver una fuerte discusión entre ella y Sebastián Ramírez.

“No tengai celos”: Seba y Viviana tienen tenso cruce

Sebastián y Viviana nunca han sido tan cercanos dentro del encierro de Gran Hermano, y esta vez se pudo dar a conocer la actual relación de ambos dos, tras discutir y sacar algunas verdades a la luz.

“Siento que algo pasa”, comenzó a decir Sebastián debido a un desaire de Vivi.

“Es que algo pasa, es que no te paso“, exclamó de forma directa Vivi.

Tras esto, Sebastián le pregunta por qué no le dijo eso antes o si vio algo afuera que no le gustó. “No no te paso”, dijo Vivi, a lo que Tatán responde “yo tampoco”.

“¿Y por qué no me pasai ahora y antes me pasabai cuando estabamos acá antes?”, preguntó con tono duro Sebastián. Asimismo le señala que no quiere ser su amigo.

“¿Tienes celos por la Coni o la Fran?”, le preguntó Sebastián a Viviana.

“Me da lo mismo la Fran y lo que tu tengas con la Coni“, expresó Vivi, a lo que agrega, “es que no me gusta como un hombre trata a una mujer”.

Tras esto Sebastián le pide explicaciones de sus dichos, aunque finalmente la conversación quedó sin acuerdos, dando una sensación de distancia voluntaria entre ambos participantes.

¿Por qué Viviana “tendría celos?

La conversación que tuvo Viviana y Sebastián tiene sus orígenes, en el tiempo previo de ser eliminados. Antes de que de Tatán ingresara a Gran Hermano, la profesora de Educación Fisica tuvo una atracción mutua con Constanza Capelli. Después de un tiempo, la relación no dio para mucho.

Luego, Ramírez ingresa al reality y forma una relación dentro del encierro con Coni pero que finalizó tras la renuncia de Tatán por tantas discusiones que tuvo la bailarina. Asimismo, antes de que Seba diera el anuncio de su renuncia, Vivi le dio a conocer lo que pensaba de él, señalando su comportamiento irrespetuoso con la bailarina.

Después de la renuncia de Tatán, Vivi tuvo un acercamiento amoroso con Francisca Maira, una de las participantes más polémicas que estuvo en el reality. Pero esta amistad calentona, no logró concretarse más adelante afuera, ya que Fran dijo cosas hirientes de Viviana, por lo que la profesora no quiso ser más cercana a la modelo.

Y eso no es todo, porque en el segundo repechaje, en el cual ingresó Seba, tuvo un romance con Fran (antes que renunciara). Por eso mismo, salió el tema de los celos.

Bueno, también Vivi dejó en claro que no le tenía mucha buena onda al chico reality. Antes de ingresar a Gran Hermano, la profesora expresó su descontento a través de sus historias en Instagram de burla a Sebastián, cuando se comparó con el legendario jugador de Boca Juniors, Juan Román.

“¡Mentira que el Seba se acaba de comparar con Juan Román?! Qué vergaaaa hermano. No le llegai ni a los tobillos. Qué te pasa loco“.