Tomás Barrios llegó a Colombia como segundo cabeza de serie del Kia Open y hasta ahora viene cumpliendo con el cartel.

En su estreno dejó en el camino al japonés Kenta Miyoshi y ahora se medirá con el ecuatoriano Andrés Andrade, buscando un boleto a los cuartos de final.

Tomás Barrios tiene premio asegurado por llegar a octavos

El chillanejo ya tiene asegurados 1.685 dólares, alrededor de 1,5 millones de pesos chilenos, solo por estar en octavos.

Este premio ya está instalado en su bolsillo y no depende del resultado ante Andrade. Eso sí, si sigue ganando la cifra aumenta considerablemente.

Así suben las cifras en Barranquilla

Si Barrios gana y avanza, el monto crece:

Ronda 32: $1,045 (995 mil pesos chilenos)

$1,045 (995 mil pesos chilenos) Octavos de final: $1,685 (1,5 millones de pesos chilenos)

$1,685 (1,5 millones de pesos chilenos) Cuartos de final: $2,890 (2,7 millones de pesos chilenos)

$2,890 (2,7 millones de pesos chilenos) Semifinal: $4,975 (4,7 millones de pesos chilenos)

$4,975 (4,7 millones de pesos chilenos) Final: $8,330 (7,9 millones de pesos chilenos)

$8,330 (7,9 millones de pesos chilenos) Ganador: $14,200 (13,5 millones de pesos chilenos)

En el horizonte, el único sembrado por encima de Tomás Barrios es el argentino Juan Pablo Ficovich, lo que le deja abierta la puerta para soñar en grande.

