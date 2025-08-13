Tomás Barrios (131°) viene de un buen debut en el Kia Open de Barranquilla, tras dejar en el camino al japonés Kenta Miyoshi (548°) y ahora enfrentará en segunda ronda al ecuatoriano Andrés Andrade (257°).

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. Andrés Andrade?

El partido está programado para este miércoles 13 de agosto, no antes de las 15:30 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión del encuentro será exclusiva vía online a través del sitio oficial www.atptour.com.

Para verlo, solo debes ingresar al menú “Challenger”, luego a “Challenger TV” y buscar el torneo por su nombre, “Barranquilla” o directamente por alguno de los jugadores.

Un duelo con sabor latinoamericano

Este cruce entre Barrios y Andrade promete intensidad y buen tenis, con el chileno buscando seguir con el impulso tras su victoria en primera ronda.