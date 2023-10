Gran Hermano, el exitoso reality de Chilevisión tendrá una pequeña modificación en la programación de este martes y durante la semana debido a importantes eventos deportivos, y acá en RedCarpet te contamos cuándo habrá un nuevo capítulo.

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de Gran Hermano por las pantallas de Chilevisión y Pluto TV, y durante una nueva gala de eliminación el público sacó de la casa más famosa del mundo a Lucas Crespo con un 78,06%. Mientras que Francisco alías Papá Lulo fue salvado junto a Viviana Acevedo que solo obtuvo el 21,94% de los votos, por lo que aseguraron una semana más en el reality.

Pero la eliminación de Lucas solo fue una parte del intenso capítulo que presenciamos ayer, ya que en un resumen del fin de semana se vio como revivió el amor entre Alessia y Raimundo. Además del nacimiento de un nuevo romance entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra, y el distanciamiento entre Cony y Sebastián.

¿Este martes emitirán un nuevo capítulo de Gran Hermano?

La programación oficial de Chilevisión y Gran Hermano ha sido modificada está semana por los partidos de clasificatorias al Mundial del año 2026, es por esto que el día martes 17 de octubre no emitirán un nuevo capítulo del reality. Cabe señalar que Chilevisión emitirá los partidos de Chile vs Venezuela, Uruguay vs Brasil, y el de Perú vs Argentina.

Por lo que recién el día miércoles podremos ver un nuevo capítulo de Gran Hermano, donde conoceremos la nueva placa de nominación. Además a partir de está semana los últimos competidores que reingresaron a la casa, ósea Viviana y Raimundo podrán realizar la nominación fulminante y espontánea al compañero que deseen cuando estimen conveniente.

El día viernes 20 de octubre el programa conducido por Juan Pablo Queraltó “Espiando la casa: la fiesta” será emitido a la 1:15 am, después de la inauguración de los Juegos Panamericanos y “Podemos Hablar”.

Reviven y nacen nuevos amores en la casa de Gran Hermano

Tras el reingreso de Raimundo seguía pendiente el romance con Alessia, sin embargo, el joven agrónomo llegó y de inmediato cuestionó a la ex participante de The Voice por no darle el voto del reingresó a él sino a su amigo Lucas. Luego de una intensa conversación la pareja logró abuenarse y se vieron bastante cariños en la fiesta del día viernes, donde se besaron en varias ocasiones delante de sus compañeros de encierro.

Sin embargo, un amor que nació y sorprendió a los televidentes fue el de Jorge y Skarleth, luego de que la joven influencer de 18 años volviera a la casa tras la lamentable pérdida de su abuela retomaron la relación de amistad que tenían. Pero el ex Mister Chile no se aguantó más y le expresó con un tierno beso sus sentimientos a Skarleth mientras se encontraban solos en la pieza.

Luego del primer beso intentaron hacerse los locos con el tema, pero no se aguantaron y mientras estaban en la cama de Jorge se dieron un nuevo y apasionado beso que los dejó en evidencia frente a Lucas y Hans, finalmente en la transmisión en vivo de anoche confirmaron el nuevo romance y afirmaron ser “amigos con ventaja”.