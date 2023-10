Un cara a cara se vivió en Tierra Brava y el que sería el segundo de la competencia. Si bien esta conocida modalidad empezó floja, este nuevo cara a cara estuvo altamente tenso y se pudo notar a través de las pantallas de Canal 13.

Tierra Brava llegó con todo y resultó ser un gran contrincante para Gran Hermano Chile ya que le quitó incluso audiencia al reality de CHV con su tan conocido formato amado por los chilenos.

Con dos equipos, Pequeños Gigantes y Puro Fuego, los participantes compiten semana a semana por ganar los privilegios de la habitación VIP y no terminar en la habitación establo con sus duchas de agua helada.

Debido a la vuelta del programa el formato del cara a cara era el más extrañado por los chilenos, quienes se encuentran contentos con el retorno de esta sección que es la más esperada de la semana.

Amenaza de renuncia

Uno de los momentos más tensos de todo el cara a cara fue el protagonizado por Miguelito y Junior Playboy y es que el conocido integrante de Morandé con Compañía le dió su voto al chico reality.

Aquí el participante destacó que ya no quería más de las faltas de respeto constantes de Junior hacia su persona.

“Yo nomino al Junior básicamente porque yo acá vine a pasarlo bien y yo no vengo a soportar personas que son malcriadas. No se si lo habrán criado de buena manera, le habrán dado educación“, comenzó diciendo Miguelito.

“Yo no estoy dispuesto a seguir aguantando personas que, disculpando la expresión a los presentes, a mis compañeros, a todos, en buen chileno que se lo pasa por la raja a todo el mundo“, agregó.

“Porque cuando yo llegué empezó a tratarme de mascota y yo aquí, yo no vine a ser mascota de ningún pelagato, malcriado. Yo soy un participante más independientemente de mi tamaño, me merezco un respeto porque yo soy una persona adulta, yo no soy un pendejo que tiene 15, 20 o 18 años para soportar a personas así como Junior“, lanzó duramente Miguelito.

Posteriormente, Miguelito también tuvo un pequeño enfrentamiento con Fabio, quien salió al baile como uno de los otros participantes que se suma a las bromas de Junior hacia su persona.

Eso no fue todo ya que al finalizar su punto, Miguelito destacó que si continuaban las faltas de respeto hacía su persona de parte de Junior, este va a renunciar al programa.

“Yo veo una falta de respeto más y renunció al programa. O es él o soy yo“, finalizó.

No fueron los únicos encontrones

El nuevo cara a cara de Tierra Brava no tuvo solo a Junior Playboy de protagonista de los votos y es que los participantes decidieron y Azzartt fue escogida como la nueva nominada de esta semana.

La participante fue incluso votada por algunos de sus compañeros de equipo quienes la tildaron de débil y además incluso cuestionaron su manera de enfrentar los conflictos dentro de la casa de Perú.

Y es que la actitud de la tía de la micro no le gusta a la mayoría de sus compañeros e incluso Junior le llamó ordinaria por la cantidad de groserías que dice la participante cuando se enoja.

Finalmente Azzartt recibió un total de 11 votos de sus compañeros, siendo tres de ellos de sus compañeros de equipo. A esto le siguió Junior quién recibió un total de 5 votos de sus compañeros y lentamente se gana el repudio de la casa con sus actitudes.