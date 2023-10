Tierra Brava, el nuevo reality extremo de Canal 13, vivió su primera competencia, en dondeCamila Campos, también conocida como Camilisima, se convirtió en la primera eliminada del espacio tras perder el duelo contra Camila Arismendi, la doble oficial de Cecilia, la incomparable.

En conversación con Red Carpet, la influencer se pronunció sobre su paso por el espacio de competencia, la relación con sus compañeros, entre ellos cómo fue la convivencia con Pamela Díaz y Eva Gómez.

Acerca de su relación con “La Fiera”, la periodista señaló que hubo una relación cordial, sin conflictos, pero no sintió un interés de Pamela de conocerla. “Más bien me sentí ignorada por la pame, eso fue lo que pasó. No sentí que hubo interés por parte de ella de acercarse y conocerme más”.

“Considero que es super genuino que pase eso, porque hay gente en la vida con la que uno tiene más feeling que con otras (…) A mí me pasó que yo quise conocerlos a todos, y lo intenté con la Pame un par de veces, pero luego de ver que ella en verdad ya tenía su grupo, tenía su feeling, tenía a su gente, y no sentí ese interés de vuelta, dije ya bueno, ya está”.

Su relación con Eva Gómez

Sobre Eva Gómez, con quien Camilisima se vio cercana en los primeros días de encierro, ya que compartieron mucho durante los primeros días y además fueron compañeras de equipo, señaló que “Gesté una relación con ella más cercana, que en la casa se empezó a visibilizar también. La Eva siento que se distanció de mí, pero tampoco la culpo, no siento que haya nada personal”.

Agregando que el tipo de competencia y convivencia los afectaron a todos individualmente.

“Las condiciones de la casa eran bien bravas, entonces al final del día estábamos todos luchando contra nuestros propios fantasmas, entonces llega un momento en donde siento que todos nos pusimos un poco introvertidos, porque pasábamos hambre, pasábamos frío”, añadió.

Para luego agregar: “De a poco me sentí un poco olvidada por la Eva, pero no creo que ella tenga algo personal conmigo, pero nos pasó a todos que nos salimos un poquito de estar todo el día tan de amigos y empezamos cada uno con sus problemas. También Eva se pegó en la cabeza y estuvo la mitad de un día entero, acostada, entonces claro, nos empezaron a todos pasar cosas.

