Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, vivió su primera duelo de eliminación, en donde la periodista e influencer Camila Campos “Camilisima“ se convirtió en la primera eliminada de competencia, tras perder contra Camila Arizmendi, la doble oficial de Cecilia.

A pocas horas de la emisión de su salida de la casa, la joven conversó con Red Carpet de Redgol sobre su paso por la competencia, la convivencia y se refirió a las críticas iniciales que recibió en redes sociales cuando se anunció su ingreso al programa, debido a su antigua relación con Sebastián Ramírez, conocido chico reality y actual participante de Gran Hermano.

“La verdad es que esa visión que tienen muchas personas de ‘ay, esta está acá por ser la ex de’ es algo que considero que se da de manera muy genuina. Las personas ven tus antecedentes y tienden a comentar ese tipo de cosas, lo considero hasta normal”.

Asimismo, señala que entiende las críticas, sin embargo, no las comparte. “Lo que me tranquiliza a mí, es que yo por ejemplo con el Seba tuve una relación larga, que se gestó desde la pandemia, si bien tuvimos nuestros quiebres importantes, pero fue una relación importante en mi vida, en la vida de él, una relación que fue sólida, que fue verdadera”.

A lo que añade: “Yo no me pregunte hace tres años como ‘estoy con él, voy a entrar a un reality’. No es que quién.. Esos antecedentes son parte de mi vida. Entonces, es lo que es no más”.

“Cuando te sientas y dices ‘que lata que me estén catalogando de esta manera’ (…) pero esta es mi vida, es lo que es y si la gente quiere pensar que por eso estoy aquí, que piense lo que quieran. Estamos en un país de libre expresión”.

Revisa sus declaraciones a continuación