El nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava, comienza con sus momentos intensos durante el encierro. Asimismo, el programa ya tiene su primera eliminada, tras perder en una competencia que reunió fuerza, habilidad y velocidad. De ese modo, finalmente la jugadora se despidió con emotivas palabras a sus compañeros. Conoce quién es a continuación.

¿Quién es la última eliminada de Tierra Brava?

La última eliminada es Camilisima, tras perder frente a una dura competencia entre Camila Arismendi. Todo comenzó con una prueba de velocidad, pero la periodista influencer, se saltó una etapa que era, posicionar una bola dentro de una simulación de laberinto. Por eso mismo, Arismendi, tuvo más ventaja ya que comenzó esa fase antes y con un mejor equilibrio que la comunicadora.

¿Cómo fue la prueba?

Tal como lo mencionamos, aquella ventaja logró ser determinante para Camilisima, debido a que tras los nervios, comenzó a perder el equilibrio con la bola y eso le hizo ganar tiempo a su contrincante.

Además, la periodista deja caer su bola, llamando la atención de los televidentes, para seguir con la siguiente fase de subirse a una plataforma y arrastrar una caja de madera con un bastón de madera.

Finalmente, Camila Arismendi, logró la fase de equilibrio, permitiéndose ser la ganadora del duelo de eliminación.

Al despedirse, Camilisima le dedicó unas especiales palabras a sus compañeros de reality.

“Mi ‘Guarén’, te quiero. Fabio, no sé, te mando un beso y un abrazo, me hubiese gustado conocerte más lo digo en serio, pero bueno así son las cosas, quién sabe, después hablamos. A la Pame, ‘la Fiera’, un gusto grande haberte conocido, contenta en realidad de haber compartido contigo y con todos ustedes. Junior, mi compañero de equipo, de risas, bromas, tallas, baile y canciones… No sé porqué me voy a emocionar. No pensé que me llevaría tan bien contigo, eres muy especial, te deseo fuerza y ánimo. A la Shirley y a la ‘Chama’, mis compañeras de skincare y maquillaje, un besito para las dos, Shirley te voy a extrañar. Y bueno equipo rojo los voy a extrañar mucho y al equipo verde también, si haríamos todos una familia”, le dedicó a sus compañeros.