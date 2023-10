El nuevo reality de Canal 13 ha traído mucha diversión y buenos momentos para la audiencia y es que Tierra Brava volvió con los conocidos formatos de realities en nuestro país.

Con Pamela Díaz, Junior Playboy, Miguelito, Eva Gomez y demás conocidos participantes ya hemos visto los primeros conflictos entre algunos de los integrantes de la casa y de los dos equipos.

Se hartó

Pamela Díaz desde el día uno dentro de la competencia se ha mandado comentarios hacía los integrantes de la casa y además en más de una ocasión ha destacado su descontento con actitudes de algunos de sus compañeros.

Es más, el primer encontrón lo tuvo con Shirley Arica a quién destacó que no tenía ganas de conocer en el reality al momento de la nominación en el cara a cara.

Ahora en un adelanto para el capítulo de este miércoles se reveló que la Fiera va a aparecer con todo en una pelea con uno de los integrantes de su equipo. Finalmente Pamela tendrá un enfrentamiento con Fabio Agostini, el líder del equipo verde Pequeños Gigantes.

Según lo que se mostró en el adelanto, todo parece indicar que el malentendido se dió debido a que algunos compañeros querían compartir unos chocolates que les dieron al equipo verde, esto habría comenzando inicialmente entre un enfrentamiento de Fabio con Jhonatan al que luego se sumo la Fiera.

“Tu eres el capitán y primero no te podi ir de ahí. Tu eres el capitán y nosotros dependemos cuando hicimos el trato era contigo. Tú eres un capitán y eres un líder y cuando tu eres un líder tú no nos puedes abandonar a nosotros y punto. Y no me gusta tu actitud y te lo digo en tu cara“, lanzó Pamela a Fabio.

Puedes revisar el adelanto del capítulo de hoy a continuación: