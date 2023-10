Ya comenzó Tierra Brava y ya hemos visto los primeros capítulos en el canal de los realitys. Con esto volvieron las competencias y los cara a cara del conocido formato de Canal 13.

Ya se conoce a las tres nominadas para enfrentarse a la eliminación de esta semana con esta última siendo definida el día de ayer con un intenso y peleado cara a cara entre sus participantes.

Tenso cara a cara

Con un total de 9 votos, Shirley Arica se convirtió en la tercera y última nominada de Tierra Brava. Y es que los participantes del equipo Pequeños Gigantes se pusieron de acuerdo y votaron a la modelo peruana para que dejara la casona.

El cara a cara trajo varios momentos y es que en última instancia Fabio Agostini ,tras el empate en los votos, terminó por decidir si Guarén o Shirley se enfrentarían a la eliminación. Quizás uno de los momentos más destacados fue el tenso momento que protagonizaron Shirley y Pamela.

Y es que Pamela fue una de las últimas en ejercer su voto y claramente decidió darle su voto a la peruana e incluso le mencionó que no la conocía más allá del hola que se dijeron al ingresar a la competencia.

“Mi voto obviamente es por estrategia porque nos pudimos de acuerdo pero también es personal y estoy hablando con Shirley que puede pasar adelante por favor“, comenzó la Fiera.

“Mi tema personal uno porque no te conozco y no creo que te conozca, creo que te vas a ir ahora en la competencia. Durante todo este tiempo no hemos tenido más que con suerte un hola y chao que fue el primer día y de ahí no tengo más que decirte ni si que me caes bien o mal y por eso es personal porque más allá que sea estratégico con mis compañeros que nos ponemos de acuerdo, no como ustedes“, explicó.

“Bueno es mutuo, yo creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte“, le respondió de manera concisa Shirley a la Fiera.

Claramente, Pamela no se esperaba esta respuesta y destacó que era el “peor cara a cara de la historia“.

Puedes revisar el momento a continuación: