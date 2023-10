El pasado domingo comenzó Tierra Brava, el nuevo reality show de Canal 13. De ese modo, sabemos que los participantes que no son famosos, ingresan a estos programas por el premio que se entrega al ganador o ganadora de la competencia. Asimismo, los animadores, Sergio Lagos y Karla Constant, revelaron cuál es el premio mayor, lo que impulsó a que los jugadores dieran a conocer lo que harían con ese monto.

¿Cuál es el premio mayor de Tierra Brava de Canal 13?

25 millones de pesos. Sergio Lagos y Karla Constant revelaron que quien gane el reality “Tierra Brava” se llevará aquella cantidad de dinero. En este sentido, los jugadores comentaron que es una motivación bastante sólida para seguir dentro del encierro.

Sin embargo, hubo participantes que no se sintieron convencidos del premio, ya que fanáticos de los realitys mencionaron que era muy bajo a comparación del monto en encierros pasados del 13. Por ese lado, rostros televisivos comoPamela Díaz, estarían ganando cifras millonarias por lo que el premio final no es algo de mayor relevancia.

Pamela Díaz v/s Shirley de Arica

En el pasado episodio de Tierra Brava, se realizó un cara a cara, del cual Pamela Díaz, sacó su lado más ácido y frontal contra Shirley.

“Mi voto es por estrategia, porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal”, comenzó en su entrada.

Luego, respaldó señalando que la elegía porque “no te conozco y no creo que te conozca, creo que te vas a ir ahora en la competencia… durante todo este tiempo no hemos estado, no hemos tenido con suerte un hola y chao, el primer día, y de ahí no tengo más que decirte”.

Por ese lado, la peruana manifestó que “es mutuo, yo creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte”, a lo que La Fiera replicó “por eso nunca te hablé” y después le soltó un “es el peor cara a cara que has hecho”.

Tierra Brava se impone en rating

Durante el episodio de esta noche en Tierra Brava, el rating más alto se lo llevó Canal 13, ampliando bastante al diferencia contra su rival, Gran Hermano. Entre las 22:17 y las 00:52 horas, el reality animado por Sergio Lagos y Karla Constant tuvo un promedio online de 11.3 puntos, con un peak de 13.8 unidades a las 22:50 horas.

Por otro lado, Chilevisión tuvo una media de 10.9 unidades, mientras que Mega alcanzó 10.6 puntos y TVN 4.2 unidades.