Pamela Díaz se sumó al nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava, que está muy cerca de llegar a la pantalla. Por lo mismo, los participantes ya partieron a Perú para encerrarse y comenzar las filmaciones, sin embargo, hubo un mensaje que llamó la atención de los seguidores de “La Fiera”.

La ex participante de Pareja Perfecta, 1910 y La Granja Vip, compartió una historia en su cuenta de Instagram que decía “Parece que a Santiago de vuelta”, lo que hizo pensar que habría renunciado antes de ingresar a la competencia. Sin embargo, al paso de las horas, fue la misma modelo quien reveló lo sucedido, confirmando que sí estará en el programa.

A través de un live en Instagram, Pamela respondió a un seguidor que le consultó por su historia, señalando: “Lo que pasa es que yo tengo el carácter un poquito fuerte, como pueden ver, como que me motivan muchas cosas y al segundo me da la locura, y me había enojado, pero después se me pasó. A veces soy media falla”.

Asimismo, se refirió a sus compañeros. “El ambiente está muy rico, gallos bien guapos, y las chiquillas están minísimas. Así que hay una onda muy rica, todavía no estamos encerrados, hoy día parten las grabaciones”.

¿Nuevo confirmado de Tierra Brava?

Hace algunas semanas se rumoreó en distintos medios sobre el posible ingreso de Hans Malpartida, conocido como Miguelito al reality de Canal 13. Pero aún no ha sido confirmado por la producción.

Sin embargo, Pamela Díaz compartió en sus historias de Instagram que el comediante se encontraba con el primer grupo que viajó al encierro, por lo que su llegada al espacio sería segura.

Revisa el registro a continuación

¿Cuándo comienza Tierra Brava?

Canal 13 confirmó que el nuevo espacio de competencia y telerrealidad llegará a la pantalla el próximo domingo 1 de octubre a las 22 horas.