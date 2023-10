La guerra de realitys comenzó con todo hace algunos días con la llegada de Tierra Brava a la pantalla, en donde, como era de esperarse, las risas, las competencias y los conflictos no han faltado.

Red Carpet conversó recientemente con Camila Campos, también conocida como “Camilisima” que se convirtió en la primera eliminada del espacio tras perder el duelo contra Camila Arismendi.

La periodista e influencer tuvo un duro duelo de eliminación, al cual llegó gracias a la nominación del capitán de su equipo, Luis Mateucci, quien decidió que la joven debía luchas por la permanencia. Esto luego de que el equipo rojo perdió la competencia tras ser descalificados por una infracción de él.

Al momento de su decisión, el trasandino señaló: “La verdad que voy a hacer una nominación, más que nada como corrección, porque encuentro que hay dos participantes que no entienden bien a lo que vinimos”, para luego nominar a Camilisima, quien se vio muy sorprendida por la situación.

Al ser consultada por esto, la influencer señaló a Red Carpet que no le pareció la manera de actuar del ex participante de Doble Tentación y Volverías con tu ex.

“No entiendo sus motivos, sigo molesta con eso. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no me parece la actitud de un capitán, de un líder. Sobre todo porque cuando tuvimos que elegir líder, lo propuse yo, entonces dije ‘cabe mi propia tumba, señor santo, ¿por qué?’. Entonces no parece su argumento, no me parece explicación y no me parece su nominación”.

Asimismo señala que cree que lo justo hubiese sido que Mateucci aceptará el error que cometió y que costó la descalificación del equipo por no seguir las reglas indicadas.

“Él debió haberse autonominado o al menos haber barajado esa posibilidad. Trampa voluntaria o involuntaria, hechos son hechos y la actitud de un líder es poner su cabeza en riesgo por una cosa así, sobre todo si fue una falta de él”.

