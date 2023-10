Tierra Brava estrenará esta noche un impactante capítulo con una de las discusiones más fuertes entre los participantes de lo que va de la competencia. Junior Playboy y Pamela Díaz, quienes han dejado claro que no hay buena onda entre ellos, protagonizaron una intensa pelea, que incluso involucro al resto de los competidores.

Todo comenzó porque la hacienda donde habitan está dividida en dos espacios, una parte con muchas comodidades y lujos, mientras que la otra parte es todo lo opuesto.

En que lado se quedan depende del equipo que gane la competencia semanal y una de las reglas implica que no se pueden cruzar de lado. Quienes perdieron no pueden disfrutar del mejor lado de la casa bajo ninguna circunstancia, ni viceversa.

Sin embargo, el conocido chico reality, Junior Playboy, realizó una acción que molestó profundamente a sus compañeros y generó la ira de “La Fiera”.

Junior Playboy Vs. Pamela Díaz

El equipo de la Fiera resultó perdedor esta semana, por lo que deben dormir en el sector más precario de la casa, utilizando el baño que se encuentra afuera y durmiendo en complicadas condiciones. Por otra parte, Junior junto al equipo rojo resultó ganador de la prueba, gozando de las comodidades la hacienda.

Sin embargo, el ex 40 o 20, orinó en los alrededores del baño del otro equipo con la intensión de molestarlos, situación que claramente logró y generó la rabia de Pamela.

“Se me quitó el apetito con lo que acaba de hacer Junior. Me* fuera del baño… este hue** se está ganando un combo”, señala Jonathan en el avance, tras esto se ve a Pamela enfrentar a Junior, a lo que él responde: “Anda pa’ otra parte, no me interesa. ¿Qué te creís? ¿Te creis la dueña del reality?, nisiquiera compartis con todo el resto”.

“¿Cómo voy a compartir con un ordinario, mira lo que hiciste. Eres más animal de lo que están acá. No puedes entrar en el baño y punto, ¿no lo entendis?”, le señaló enojada Pamela

Jhonatan también se indigna con Junior

Tras esto, Junior se enfrentó a Jhonatan en donde Botota tuvo que meterse a separarlos para evitar que la pelea escale, pero como era de esperarse, la discusión siguió elevándose.

La Fiera nuevamente le pregunta por qué les hizo eso. “¿Tenís que mea* en nuestro baño, para qué? ¿Para provocar?. Yo me sacó la cresta limpiando, limpie tu baño, y si yo voy a me** tu baño, si no puedo entrar a tu baño, eso no se hace, ¿te parece bien?. Eres un falta de respeto”.

A lo que Junior contesta enojado que “están en el campo”, arremetiendo contra Jhonatan: “Aweon**, o creis que estamos en un mall, payaso?”.

Esta no sería la primera pelea de este tipo que el ex participante de Amor a Prueba protagoniza, ya que hace algunos días fue acusado de utilizar especial dermatológico de Jhonatan y el shampoo de Simón de la Costa, lo que originó nuevas discusiones al interior de la casa, por no respetar a sus compañeros.

Revisa el momento a continuación