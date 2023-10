Un tenso enfrentamiento se pudo ver entre Eva Gómez y Junior Playboy en Tierra Brava, debido a la comida se cocinaría. Revisa el duro cruce a continuación.

Eva y Junior Playboy tuvieron una fuerte discusión en Tierra Brava

“Me está dando desconfianza mi equipo, en serio. Confié en la Eva, de que había quedado bien cocida el ala”, comenzó a exclamar Junior Playboy, refiriéndose a la comida.

“Yo hice la carne, porque además de lo poco que tú hiciste, en realidad no sabías qué hizo el resto, así que no sabes si fui yo”, se defendió la ex conductora ante el comentario de su compañero de encierro.

“Es que ya está bueno. Buena onda, hasta que ya se te pasa la mano“, agregó la animadora.

Cuando la discusión parecía que iba a terminar, Junior Playboy no se quedó callado: “Tan sensible… si me quieren envenenar… si me quieren sacar del camino, sáquenme limpio, luchando en la batalla, pero no de esa manera”, afirmó.

“No, Junior, yo te tengo buena onda, pero me tocai las pelotas tres veces y a la cuarta ya es mucho”, lanzó Gómez, mientras el tono de voz comenzaba a subir.

“Yo siempre voy a alegar por mi salud”, lanzó Junior, a lo que la exconductora de El diario de Eva le encontró “totalmente” la razón, aunque hizo una aclaración, con un tono sobrepasado.

Camilisima es la primera eliminada en Tierra Brava

Tras perder la competencia de eliminación contra Camila Arismendi, la periodista influencer es la primera eliminada de Tierra Brava. Al despedirse, la comunicadora dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Mi ‘Guarén’, te quiero. Fabio, no sé, te mando un beso y un abrazo, me hubiese gustado conocerte más lo digo en serio, pero bueno así son las cosas, quién sabe, después hablamos. A la Pame, ‘la Fiera’, un gusto grande haberte conocido, contenta en realidad de haber compartido contigo y con todos ustedes. Junior, mi compañero de equipo, de risas, bromas, tallas, baile y canciones… No sé porqué me voy a emocionar. No pensé que me llevaría tan bien contigo, eres muy especial, te deseo fuerza y ánimo. A la Shirley y a la ‘Chama’, mis compañeras de skincare y maquillaje, un besito para las dos, Shirley te voy a extrañar. Y bueno equipo rojo los voy a extrañar mucho y al equipo verde también, si haríamos todos una familia”, le dedicó a sus compañeros.