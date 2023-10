Max, Fabio y Junior tienen acalorada pelea en Tierra Brava

Tierra Brava sigue con intensos momentos de conflicto entre sus participantes. Esta vez, las peleas fueron entre Max Cabezón, Fabio Angostini y Junior Playboy, quienes discutieron previo a una actividad con todos los jugadores del encierro.

La tensión continúa en aumento en la residencia campestre, lo cual se hizo evidente en el último episodio de Tierra Brava, el cual mostró en pantalla múltiples enfrentamientos en el reality de Canal 13. No solamente Luis Mateucci y Arturo Longton protagonizaron una disputa, sino que también Max Cabezón tuvo un conflicto con Junior Playboy y Fabio Agostini.

Todo comenzó cuando el ex MasterChef le discutió al denominado “Thor chileno” sus conductas en el encierro. “Hermano, siento que las h… que hablai carecen de sentido absoluto, es como hablar con un niño de kínder”, inició diciendo Cabezón, agregando que “tu conceptualización es demasiado pobre”.

Es ahí cuando interviene Fabio Angostini. “Veo que está hablando el súper cerebro”, expresó el modelo quien fue testigo de la defensa y se pronunció en defensa de Junior.

Al ser atacado por Max, Junior inmediatamente le pidió que “no te pongai agresivo”.

De ese modo, el español siguió interviniendo y no dudó en darle su apoyo. “Me parece más pobre que lo encares de esa manera”.

Cuando los ánimos se calmarían, la disputa incorporó a un nuevo miembro y la confrontación se volvió más intensa entre Fabio y Max. Asimismo, Max le recriminó al modelo que su único propósito es “ponerle leña al fuego” catalogándolo también de “payaso”.

Al escuchar estas palabras, Fabio no tomó bien estos comentarios, lo que lo llevó a acercarse cada vez más a Max mientras la discusión continuaba, lo que parecía que quizás se podrían llegar a los golpes.

Tras ver la situación, los demás compañeros intentaron separar a los involucrados, pero no lograron disminuir la intensidad del conflicto, mientras Junior instaba a Cabezón a relajarse.

Finalmente, el capataz intervino y separó a los dos participantes. “Por favor, chicos, ¿qué está pasando aquí? Hay demasiada testosterona en este lugar”, comentó, antes de sacar al cocinero para calmar la situación.

¡Hay más peleas! Arturo casi llega a los golpes con Luis Mateucci

Durante el desayuno, el argentino le criticó al chileno por su poco aporte dentro de la casa. Incluso, le tocó la oreja y le dijo que su única gracia desde que llegó al encierro era imitar a la Botota, y estar acostado.

“No me has visto en el día a día”, le respondió Arturo Longton, quien no se dejó ser objeto de burlas y le respondió con todo a la ex pareja de Daniela Aránguiz, diciéndole que solo participaba en realitys de parejas donde “lo único que haces es agarrar”.

“No me vengas a hu… a mí, tení un ego tremendo y no haces ni una hue…”, le expresó Arturo, sin tapujos “¿Y vos no lo tenés?”, le contestó el trasandino.

“Pero soy un hue… carismático”, se definió Longton. Tras esto, Mateucci le preguntó desafiante sobre cuál es su visión de carismático, cuestión que indignó a Longton y casi llegan a los golpes.

Durante el tenso momento, se encontraba Fabio Agostini, quien ayudó a separar a los participantes para que no cayeran en la violencia física.