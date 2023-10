Tierra Brava sigue con intensos capítulos. Diversas discusiones se han dado entre sus participantes lo que no ha dejado indiferente a los espectadores del programa. Hace poco, se había visto fuertes encontrones con Pamela Díaz y La Chama, de los cuales casi llegan a los golpes.

Por ese lado, ahora se pudo ver que no hubo buena onda entre el chico reality, Arturo Longton, participante que ingresó recientemente, con Luis Mateucci. Aquella discusión estuvo a punto de irse a los puñetes.

Revisa qué sucedió y todos los detalles del programa a continuación.

Longton v/s Mateucci

Todo comenzó cuando ambos jugadores se encontraban ambos en el living durante la hora del desayuno. Ahí, empezaron a conversar y sacarse algunas verdades que a ninguno le gustó.

Por ejemplo, el argentino le criticó al chileno por no hacer nada desde que llegó a al encierro junto a los demás. Incluso, le tocó la oreja y le dijo que su única gracia en estos días, era imitar a la Botota, y estar acostado.

“No me has visto en el día a día”, le respondió el chico reality, quien no se quedó de brazos cruzados y le recriminó que solo participaba en realitys de parejas donde “lo único que haces es agarrar”.

“No me vengas a hu… a mí, tení un ego tremendo y no haces ni una hue…”, le expresó Arturo, sin tapujos “¿Y vos no lo tenés?”, le contestó el trasandino.

“Pero soy un hue… carismático”, se definió Longton. Tras esto, Mateucci le preguntó desafiante sobre cuál es su visión de carismático, cuestión que indignó a Longton.

Casi llegan a los golpes

Cuando ya se habían dicho de todo, los jugadores decidieron pararse de la mesa y se enfrentaron cara a cara, tanto así que los demás participantes se vieron obligados a intervenir para que el cruce de palabras no pasara a mayores.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que los dos chicos realitys, se ofrecieron ir al patio para seguir con la discusión.”A ver si erís tan chorito”, le dijo el ex participante de La Granja.

Finalmente, ambos siguieron con sus trapitos al sol, aunque ya sin ánimos de pasar la discusión a los golpes.

Hay bandos en Tierra Brava

Tras la discusión, Fabio tomó a Arturo y rápidamente llegaron a un consenso de que Mateucci estaba equivocado. Por otro lado, Luis se asoció con Junior Playboy, quien no estuvo presente pero ha estado observando a Longton desde el principio.

Entre ellos se rieron de los argumentos de Mateucci, quien expresó su enojo porque Longton no había establecido una amistad con él. Agostini vio esto como algo positivo, debido a que todo se encontraba muy aburrido y afirmó que “este fue el desayuno más entretenido que he tenido en Tierra Brava”.

Se viene un Cara a Cara

A pesar de que no llegó en nada la discusión, pronto veremos un Cara a Cara, donde los participantes se dicen todas las verdades y lo que piensan del otro, siendo un espacio del reality que genera bastante conformidad y posteriores disputas entre ellos.