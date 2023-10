Mucho se ha especulado de la participación de Daniela Aranguiz en Tierra Brava, hasta que se confirmó por fin de su ingreso oficial al reality. La modelo, influencer y ex esposa del jugador Mago Valdivia, hará de las suyas como mujer fuerte, según ella para pasarla bien e incluso, para encarar a su ex pareja Luis Mateucci, el chico reality. Revisa qué se sabe sobre esto a continuación.

¡Es un hecho! Daniela Aránguiz ingresa a Tierra Brava

La modelo es la nueva participante que ingresa al encierro y seguramente que, pondrá todos pies para arriba con su fuerte carácter y sin tapujos en la lengua. Al ser consultada por participar en la producción de Canal 13, señaló que, “es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de Tierra Brava y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!”.

¿Va por su ex pareja?

Muchos comentarios han surgido de que la modelo va por todo por su ex pareja, pero eso sería muy injusto para un rostro televisivo como el de Daniela Aránguiz. La ex esposa del futbolista, Jorge Valdivia, se ha caracterizado por ser frontal en la TV y decir las cosas como son. Asimismo, Daniela ha comentado de que no le interesa llegar a la final, solo pasarla bien, lo que seguramente será así.

Aunque, al ser consultada por Luis Mateucci, reveló que, “nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara”.

A lo anterior, agrega que “me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme”, destacando que está segura que cuando ella arribe a Tierra Brava, él se alejará de La Chama y querrá volver a estar con ella: “Yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente”.

¿Cuándo ingresa Daniela Aránguiz a Tierra Brava?

Hasta el momento, no se ha confirmado o dado a conocer cuál es el día específico en el cual ingresaría Daniela Aránguiz a Tierra Brava.

Solo queda estar atentos sobre las últimas novedades del reality de Canal 13.