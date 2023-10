¿Daniela Aránguiz entra a Tierra Brava? Esto dijo la ex del Mago Valdivia con entrar al reality

Tierra Brava sigue con momentos intensos entre sus participantes y con arriesgadas competencias. Por ese lado, existe un rumor que ha estado fuerte hace días, se trataría del ingreso de Daniela Aranguiz, influencer y ex pareja de Luis Mateucci, quien se encuentra dentro del reality de Canal 13, siendo cada vez más tentada por la producción de incorporarse al programa e impactar a los televidentes y compañeros.

¿Es oficial? Daniela Aranguiz podría entrar a Tierra Brava

Gran impacto ha causado el rumor de que Daniela Aranguiz, conocida en la televisión por su personalidad fuerte, directa y sin tapujos en la lengua, ingresaría al reality de Canal 13, donde está su ex pareja, Luis Mateucci. Esta posibilidad de incorporarse, ha tomado más forma cuando la modelo y comunicadora dio a conocer detalles las propuestas que le han entregado por parte de la producción en el programa del canal de Youtube de Pamela Díaz, “El react de la people”.

“Tengo hartas ganas, estoy en un veremos”

La mujer, reveló que está pensando si ingresar al reality de Canal 13, confirmando las ofertas del programa. “Entraría a dejar la grande sí, me gustaría entrar y hacer grupo con la Pame, tenemos la misma enemiga (Chama)”, partió.

“Tengo hartas ganas, estoy en un veremos”, declaró Aránguiz, quien dio a conocer que el equipo del programa ha estado desde el principio ofreciendole entrar a Tierra Brava, no obstante, esta oferta no pudo ser tomada debido a trámites legales con su divorcio, los cuales están más sólidos, y eso le facilitaría participar en el reality show.

En cuanto a la posibilidad de ingresar como un personaje, Daniela afirmó que ya es un personaje por sí misma, pero que esta oportunidad le permitiría mostrar una faceta que es menos conocida, revelando una imagen más sencilla de la que la mayoría de la gente no tiene conocimiento. También mencionó que ya se encuentra en entrenamiento deportivo.

Aránguiz expresó su intención de empezar a jugar desde el principio. No tiene la intención de unirse directamente a Luis, sino que considera que es su turno de coquetear. Aclaró que su objetivo no es ganar, ya que siendo realista, no está dentro de sus planes, sino más bien participar y disfrutar de su tiempo en el programa.

Asimismo, el equipo del programa de Pamela, le informó a Daniela que el público quiere que ingrese, “lo vamos a pensar, tengo esta semana para pensar, chiquillos (…) estoy pensándolo. Yo creo que más sí que no”, reveló. De ese modo, Verito le preguntó a Daniela qué necesitaba para estar segura de entrar a Tierra Brava, donde la influencer y comunicadora señaló que es la propuesta económica, la cual pronto se le informará.

Por último, durante capítulo de “El react de la people”, se presentaron los mensajes esotéricos, y el equipo de la Fiera le comentó a Daniela Aránguiz que tarotistas, amigas de la casa, dijeron que su participación se daría por lo menos por dos semanas, y la invitada señaló que otra tarotista señaló lo mismo.