El reality Tierra Brava de Canal 13 no deja de sorprender en está “guerra de realities” que tiene con Gran Hermano, mientras el programa de Chilevisión va directamente a su recta final. Por su lado, Tierra Brava sigue sumando nuevos y conocidos rostros de televisión que sin duda darán que hablar.

El último participante en ingresar fue Max Cabezón y este miércoles se confirmó la llegada de una potente competidora que tiene una extensa participación en realitys, Angélica Sepúlveda denominada la “Fierecilla de Yungay” ingresará a la haciendo ubicada en Perú para poner a todos sus compañeros en orden.

Angélica Sepúlveda es confirmada para entrar a Tierra Brava

Sepúlveda es la nueva participante con 42 años de edad y llegará a la casa con una ardua carrera como figura de reality shows. Para la oriunda de Yungay será su sexta experiencia en el formato de encierro luego de haber participado en Granjeras (2005), 1810 (2009), Mundos opuestos (2012), Amazonas (2012) y ¿Volverías con tu ex? (2016).

En el último reality que participó fue expulsada luego de pegarle a Oriana Marzolli, cabe mencionar que Angélica se caracteriza por tener una personalidad fuerte y no sé deja pisotear por nadie. Además es bastante confrontacional.

La pelea con Oriana no ha sido la única que ha sido recordada en la historia de los realities, cuando estaba participando en 1810 llegó a instancias finales junto a su compañero Arturo Prat con quién mantuvo una relación amorosa. En ese reality protagonizó una fuerte discusión con Arturo Longton recordada hasta el día de hoy, ya que su pareja tuvo que separarla para que no agrediera a su compañero.

Luego de 7 años vuelve a ingresar a un encierro está vez soltera y con diversos emprendimientos y negocios familiares vinculados al mundo campestre. Por lo que su labor en la granja no será complicada para ella, sin embargo, se espera que tenga diversas discusiones con los participantes que ya se encuentran en el encierro y que también tienen personalidades fuertes como Pamela Díaz, Junior Playboy, Eva Gómez, Botota Fox, entre otros.

El regreso de la “Fierecilla de Yungay” a los realitys

Previo a su ingreso Angélica Sepúlveda la nueva participante de Tierra Brava conversó con T13 y señaló que:

“Yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities. Es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrar, una vez más, eso”.

Asimismo Sepúlveda confesó que: “es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla, sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos”.

Además indicó lo siguiente respecto a su ingresó a Tierra Brava “este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien. En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor” finalizó Angélica.