Sigue desarrollándose el reality de Canal 13 y en el último capítulo pudimos ver el ingreso de un nuevo participante Max Cabezón, quién fue el último participante en incorporarse al encierro luego de la salida de Azzartt Maveth. Y al parecer nuevos famosos estarían por entrar al encierro de Tierra Brava.

Esta semana el equipo verde denominado “Pequeños Gigantes” perdió nuevamente ante el equipo rojo “Puro Fuego”. Hasta el momento Jhonatan Mujica y Fabio Agostini se encuentran nominados y con posibilidades de abandonar la competencia que se realiza en Perú. Este miércoles conoceremos al tercer nominado por parte de sus propios compañeros de encierro en un nuevo cara a cara.

¿Quiénes son los famosos que aún faltan que entren a Tierra Brava?

Diversos nombres se han filtrado desde la producción del reality de Canal 13 y entre los próximos ingresos se encuentran:

Nicolás Solabarrieta: Hijo de la comunicadora Ivette Vergara y el comentarista deportivo Fernando Solabarrieta, ex futbolista de 27 años que ha jugado en clubes como Tacuarembó de Uruguay, Palestino, Deportes Recoleta y Lautaro de Buin en Chile.

Decidió retirarse este año del fútbol para comenzar una carrera en el modelaje y ahora ingresará a Tierra Brava para asumir el nuevo desafío junto a las competencias y a las tareas domésticas que proporciona la granja dónde viven los participantes.

Arturo Longton: luego de renunciar al panel de Gran Hermano, se rumorea que el ex chico reality, quien participó en programas como La Granja, 1810 y Mundos Opuestos 2, podría unirse a otra competencia en Canal 13.

Sin embargo, aún no hay señales en qué capítulo se vería su ingreso, pero la producción haría un muy buen trabajo si desea juntar a Pamela Díaz, Arturo, y a Junior Playboy en un mismo encierro.

Nicole Block: Actriz, autora e influencer chilena, ha participado en producciones como El Camionero, en donde personificó a la querida Noelia “Piki Piki” y en Tranquilo Papá, de Mega. Tampoco se ha mencionado el ingreso de la actriz ya que los capítulos se encuentran con dos semanas de desfase.

Daniela Aránguiz: la ex esposa de Jorge Valdivia y panelista de Zona de Estrellas ha estado negociando con Canal 13 luego de su pasó por El Purgatorio, así lo confirmó el Ex Huevo Fuenzalida en su programa “Me Late”. Sin embargo, la panelista no ha confirmado su participación y al parecer no está dispuesta a reencontrarse con su ex pareja Luis Mateucci dentro del encierro.

Y la última confirmada: Angélica Sepúlveda. La ex 1810, 1910 y Granjeras vuelve a encerrarse en un reality y entrará con todas sus polémicas y fuerte carácter a Tierra Brava.

¿Cuándo es el cara a cara en Tierra Brava?

Este miércoles desde las 22:20 horas por las pantallas de Canal 13 se vivirá un nuevo cara a cara en Tierra Brava.

Ambos equipos se enfrentarán para votar a un compañero, quién obtenga más votos será el tercer nominado y deberá enfrentarse en la prueba de salvación a Jhonatan Mujica y a Fabio Agostini. El ganador se salvará de la prueba de eliminación del día jueves.