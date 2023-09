Arturo Longton estuvo presente en el nuevo capítulo de El Purgatorio en donde se refirió a su sorpresiva salida de Gran Hermano, el reality de CHV, en donde participaba como panelista estable y comentaba lo que ocurría al interior del encierro con los participantes.

Junto al conocido ex chico reality se encontraba Angélica Sepúlveda, ganadora de Granjeras y finalista de Mundos Opuestos y 1810, quien reveló distintos detalles de sus distintos pasos por los programas de competencia. Ambos debieron “confesar sus pecados” para que luego el público decida quién gana la edición.

En ese sentido, ambos debieron de explicar distintas polémicas que protagonizaron tras sus pasos por los distintos realitys, en donde Longton reveló los motivos de su salida de Gran Hermano.

La renuncia de Arturo Longton a Gran Hermano

El ex chico reality reveló que sufrió amenazas de muerte debido a su participación en el espacio. “¿Textuales? Deben haber sido 10: ‘Te vamos a agarrar a balazos, el sicario”.

‘Vamos a contratar un sicario, sabemos que tienes familia’. Yo sé que son muchas amenazas vacías, lo tengo claro, pero llega un momento que de 10, una puede ser cierta. Yo dije: ¿soy un simple panelista y me voy a exponer a esto? Mejor me voy”, expresó.

Longton reveló que eso le generó una fuerte crisis de angustia. “Al otro día andaba súper depre, no andaba bien. Dije que me tengo que ir porque no me está haciendo bien esto. No tengo que exponerme a esta violencia en redes sociales que es brutal, que es despiadada”, agregó.

“Lo que Arturo dice es lo que nos pasa continuamente a los que estamos expuestos”, agregó Angélica.

“Hubo una vez que hubo una funa contra mi papá y que era falsa. Ahí tuvimos que colocar un resguardo policial, porque me mandaban fotos de cabezas cortadas, manos con sangre”, reveló.