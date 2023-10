Ya vamos para casi un mes desde el estreno de Tierra Brava en Canal 13. Lo cierto es que el nuevo reality show de la casa televisiva ha sabido cautivar al público con sus divertidas dinámicas y chistes.

Ya hemos conocido a dos eliminadas de la competencia y esta semana tres nuevos nominados se tomaran la arena en la salvación y posterior eliminación en la casona de Perú.

Finalmente el programa de Tierra Brava nos ha traído de vuelta al tan conocido formato de reality que encanta a los fanáticos de los programas de telerrealidad en nuestro país.

¿Quién es el nuevo eliminado de Tierra Brava?

El medio Infama ya reveló quién es el nuevo eliminado de Tierra Brava y el tercero en dejar la casona de Perú. Según su reporte de esta semana el nuevo eliminado es Simón de la Costa.

Y es que este medio es conocido por revelar información sobre el reality de Canal 13 y hasta el momento no ha fallado con sus filtraciones semana a semana y además se encuentra constantemente revelado información de este reality y también de Gran Hermano pero a menor medida.

De ser cierta la información de Infama, Simón de la Costa se sumaría a Camilisima y Azzarrtt Maveth como el nuevo eliminado y el más reciente en dejar la competencia de Canal 13.

Es importante mencionar que de momento todo se mantiene como una filtración y nada se ha confirmado. Y es que recién conoceremos quién es el eliminado este día jueves y además aún falta que se revele al tercer nominado de esta semana que podría ser Simón, pero como se no ha mostrado el cara a cara no sabemos quién es.

Estos son los nominados de la semana

Son tres los nominados de Tierra Brava los que se definen semana a semana con distintas dinámicas.

Esta semana, el equipo Pequeños Gigantes nuevamente resultó perdedor de la competencia de equipos y una vez más le toca ver a algunos de sus participantes nominados.

El día domingo conocimos al primero el que resultó ser Jhonathan Mujica siendo nominado por Fabio Agostini, el líder del equipo verde. Posteriormente luego de la competencia de equipo se definió al nuevo nominado que resultó ser Fabio quién perdió la prueba de equilibrio de la competencia.

De momento el tercer nominado no se ha dado a conocer y es que este martes debería haberse realizado un nuevo cara a cara entre los participantes pero esto no ocurrió y no tenemos al nominado.

Y es que desconocemos porque Tierra Brava no presentó en el capítulo del martes al nuevo nominado con el cara a cara ya que este miércoles debería realizarse la prueba de salvación de uno de los tres participantes.

No sabemos cómo se comportará la competencia de eliminación de esta semana en el reality y tampoco si es que este miércoles veremos el cara a cara junto con la competencia de salvación de uno de los tres participantes.

Tampoco tenemos certeza de que si la prueba de eliminación se llevará a cabo este día jueves debido al cambio que tuvo en su programación el programa esta tercera semana.