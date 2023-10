Pamela Díaz yAlexandra Méndez, siguen con fuertes encontrones, y pareciera que no hay tregua en ambas participantes. Tras previas discusiones por “cahuines”, las jugadoras vuelven a vivir un duro conflicto debido a las agresiones físicas durante la realización de una actividad deportiva grupal en la casona del programa.

¡Sin respiro! Pamela Díaz y La Chama vuelven a discutir tras prueba deportiva

En el próximo capítulo de Tierra Brava, ambas jugadoras volverán a tener un tenso cruce durante un partido de fútbol donde los jugadores deberán estar dentro de unas pelotas inflables.

Mientras se desarrolla la prueba, la venezolana sale desde fuera de la cancha, corriendo detrás de varios jugadores del equipo contrario, entre ellos,”La Fiera”, a quien empujará antes de desatar la furia de la chilena.

“¿Por qué me pegas si yo no te pegué? Me pegó en la cara a mí”, señalará Díaz tras enfrentar directamente a la Chama, mientras que ella, se defenderá por el criterio del árbitro del partido (Matías Vega), indicando así, que nunca golpeó a Pamela.

“¿Quién te pego? ¿Quién te pegó? Mira como ella me pegó en la cara”, acusará Alexandra, en el tenso momento, donde incluso es detenida por Luis Mateucci para evitar que ambas lleguen a los golpes, e insistirá en su inocencia, acusando a Díaz de haberla cacheteado.

“No, yo no voy a aceptar esto. Violencia horrible (…) me pegó en la cara. ¿Qué le pasa? Empujé por el juego, pero no te empujé a ti. Ni te agredí a ti. Estás loca, guey, estás loca”, dirá la venezolana, quien deberá retirarse del lugar para que no suceda una pelea a golpes en el programa.

No obstante, Pamela no quedará conforme y según el registro de Canal 13, Díaz, no dejará de acusar de “mentirosa” a la Chama.

“La hue*** es jugar con la pelota, no, chau (…) me empujaste sin pelota. ¿Ah, no? Si fuiste directo a mí, así que no me digai (sic) que no (…) que no me hue*** que estoy jugando sola. ¿Pa’ qué venir a empujarme hue***?”.

No es la primera pelea entre Pamela y La Chama

Hace unos episodios atrás, Chama le contó a Shirley que, según Eva, Pamela Díaz la insultó sin tapujos a sus espaldas en la cocina por haber besado a Jonathan Mujica. Al saber este rumor, la peruana fue a averiguar la verdad de primera fuente.

“Nada que ver, no ha dicho nada”, afirmó Eva, y le contó el rumor a Pamela quien empezó a gritarle “mentirosa” a Chama y fue hablar con ella directamente primero de un lado al otro de la casa, luego en la pieza.

“¿Por qué mientes?”, le reprochó Díaz, mientras la venezolana le respondió: “Tranquila, que te están comiendo el bistec“. Al escuchar la respuesta, la ex de Manuel Neira confrontó a su compañera que por qué le mentía a Shirley. “Ven para acá, habla bruja”, le volvió a decir la Chama a Pamela.

A partir de esas palabras, se desató toda la furia de Pamela Díaz.”La Shirley dijo que tú le dijiste que yo le dije per… delante de la Eva“.

Finalmente, el tenso conflicto siguió con un fuerte cruce de palabras, creando aún más una enemistad entre ellas.