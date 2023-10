Hace unas semanas, se supo sobre el estado de salud mental del comunicador y periodista Jean Philippe, quien decidió internarse en un centro de salud mental a causa un aguda crisis depresiva. Tras esto, mucho se ha comentado sobre la importancia de la salud mental como también, el factor de su relación con su ex pareja Pamela Díaz, participante del reality de Canal 13, Tierra Brava.

Por ese lado, la jugadora y modelo, reveló nuevos detalles de su quiere con el animador, dando a conocer la razón de término entre ellos y cómo le afectó a la Fiera, su quiere amoroso.

Pamela Díaz habla sobre su quiebre con Jean Philippe en Tierra Brava

Durante un episodio de Tierra Brava, la conocida rostro de televisión, se refirió sobre el término de su relación con Max Cabezón, otro jugador de la competencia. Asimismo, Pamela señaló que, “yo siempre he dicho que creo que es una de mis parejas más importantes que he tenido“.

Por ese mismo lado, la modelo explicó que “yo siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera“, y agregó que “nosotros dos funcionábamos increíble, pero con más gente… A mí me gusta mucho el h…, la fiesta, y él no es así”.

La razón del término entre ambos

Cuando mucho se especulaba sobre cuál era la razón por la que Jean Philippe y Pamela Díaz habían dado fin su relación, la modelo reveló el motivo de este. “Nosotros terminamos como cuatro o cinco días, y yo le dije que el día en que lo viera con una mina huev…, para mí ya nunca más. Ese día cag… todo (…) Cuando lo supe lloré más que la ch…, me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó”, reveló.

¿Volverían a estar juntos?

Toda una vida Pamela Díaz ha comentado que no volvería con una ex pareja, pero esta vez, se nota que la relación con el periodista fue muy importante para la participante. Cuando fue consultada sobre si volvería con el animador, señaló que, “es primera vez que digo no sé, porque nos llevamos muy bien, y en tres años y medio nunca nos aburrimos“, aseguró.

Jean Phillipe habla sobre el video

El pasado lunes, Jean Phillipe, publicó un video en sus redes sociales refiriéndose al video que comentó Pamela en el reality, el cual fue el que dio el paso para terminar la relación.

“Me veo en la obligación de hacer este video, algo que no quería hacer”, partió diciendo en su publicación. “Esto se está yendo de las manos (…) Hay intenciones de algunas personas en transformar esto casi en un linchamiento público”.

Por ese lado, asumió que “si fue muy pronto o no, se las doy todas, absolutamente cuestionable, se las doy todas. Pero eso fue: darle un beso a una persona en un espacio público”. Asimismo, en el clip, el animador explicó que por esa situación, ha tenido que soportar noticias falsas y linchamiento

Además, aseguró que “mi familia está siendo acosada. Han dicho que incluso el fallecimiento de mi abuela lo aproveché para hacerme la víctima”. Acusando la irresponsabilidad de algunos medios que exponen información sin cheaquerla, agregó que “lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente”.