Este martes Tierra Brava estrenó un emotivo capítulo, en donde Eva Gómez anunció a sus compañeros su inesperada salida del programa de competencia por un asunto familiar, impactando al resto de los participantes quienes se vieron muy afectados frente a la situación.

“Es bien simple, como dice el dicho “uno propone y dios dispone”, hay un tema familiar que me dificulta seguir acá, exige mi monitoreo desde afuera, entonces la verdad decidí irme”, comenzó señalando la comunicadora.

“Va a terminar siendo un susto, pero prefiero estar afuera, contenida con mi familia y estar atenta a la situación que hoy en día me requiere. Siento que tengo que estar allá”, expresó la animadora en su despedida, mientras sus compañeros estaban visiblemente conmovidos.

En conversación con Red Carpet, Eva entregó detalles de cómo fue su paso por el reality extremo de Canal 13, que se lleva de la experiencia y sus nuevos proyectos.

Su paso por Tierra Brava

La ex animadora del Festival de Viña y el popular programa de conversación “El Diario de Eva” señaló que no estaba muy convencida inicialmente de ingresar a la competencia. “Cuando me lo propusieron fue como “que locura”, pero después dije, es una experiencia ¿por qué no vivirla?, ¿por qué no atesorarla para contársela a los nietos”, expresó.

Añadiendo que esta nueva etapa la tomó como un desafío importante en su vida. “He estado trabajando mi autoestima, mi amor propio, mis límites, etc., dije ‘es una prueba y experiencia personal el sumarme a este formato y poder mirarme desde ahí. Estoy muy contenta con mi paso por Tierra Brava”.

Asimismo, reveló que vivirlo es muy extremo. “Es una experiencia super dura, no solo porque te aleja de tus seres queridos y te pone en una casa con personas que no conoces, que tienen otras personalidades, que tienen otra forma de hacer las cosas, que tienen otros hábitos, pero además, las condiciones son extremas (…) Es una situación dura, pero yo rescato la tremenda experiencia que fue para mí”.

Su faceta conciliadora con sus compañeros

Durante el encierro, sus compañeros se apoyaron mucho en ella, quien generalmente era la que iba a calmar los distintos conflictos que ocurrirán en la hacienda ubicada en Perú.

“Me cargan los conflictos, me cargan las discusiones y de verdad no tienen sentido (…) Todos tenemos personalidades distintas, pero yo siempre me he caracterizado por ser una persona que trata de mediar y además, muchos de ellos tienen las edades de mis hijos, entonces me despertaban una ternura increíble. Creo que además una nota de cordura y empatía siempre es buena”.

Asimismo, se refirió a la fuerte discusión entre Chama, Miguelito y Luis Mateucci, la cual terminó con el ex integrante de Morandé con Compañía llorando y la animadora consolando tras lo sucedido.

Sobre la opinión que se lleva de Mateucci y Alexandra tras convivir con ellos, señaló que “están haciendo su juego, uno en el mundo convive con millones de personas y no todos son cercanos o amigos tuyos, uno busca personas con las que te reflejas de una u otra forma, que tienes afinidad”.

“Yo creo que ellos dos se encontraron en esta afinidad e hicieron un subgrupo. Efectivamente, se potencian, así como me imagino para lo bueno, pero también desde mi punto de vista en instancias que pudieron ser muy pequeñas, como en el caso de lo que pasó con Miguelito, al final lo que queda es el daño colateral”.

Eva puntualizó en que no comparte las descalificaciones, sin importar las circunstancias. “Así como creo que hoy en día ni la edad es un tema, ni los cuerpos son un tema, ni la condición de cada persona son un tema, no solo no estoy de acuerdo, siento que es un argumento poco inteligente, hablar de la edad de alguien, decirle viejo a alguien o hablar del cuerpo de alguien, es un argumento fácil y poco inteligente”, agregó.

Para luego añadir que le afectó mucho la situación. “Yo me desarmé cuando vi a Miguelito llorando, es un hombre y le dolió. Le dije, mira de la situación que vienes y de quién viene. Fue un mal trago para mí y para él, por supuesto”.

“Las emociones son tan intensas que al día siguiente Miguelito estaba bien, poniendo el codo, es un luchador. Estar allí es difícil, heavy para todos, y hay situaciones que para él son más difíciles para hoy, entonces yo me sacó el sombrero por él y por todo los de la casa. Para mí, él es un ganador”, expresó.

El siguiente paso en la carrera de Eva

La comunicadora reveló que estrena su nuevo podcast, el cual va una vez a la semana y el primer invitado es Simón de la Costa, con quien compartió encierro en el reality, en donde conversarán sobre distintas facetas de su vida profesional y personal, como también su paso por el espacio de competencia.

Acerca de cómo nació la idea de realizar el programa de conversación, Eva señaló que durante el reality sus compañeros recordaban el icónico programa que condujo y le pedían una segunda parte.

“Nació porque yo siempre había tenido ganas de hacer un podcast, pero la verdad es que yo soy cero tecnológica y en el encierro todos empezaron con “tienes que hacer un Diario de Eva”. Es un reto para mí, pero va a estar muy bueno y hay invitados muy buenos”.

El podcast semanal tendrá a distintos invitados en cada capítulo en donde buscará “encontrar un poco el lado B, encontrar la sensibilidad pero reírnos. Es una entrevista en profundidad, pero en modo personal y buscar lo que la gente no conoce del entrevistado.

“Mentiras”, la segunda parte de “Incomprendido”, tema que sacó con su hijo

Eva también retomó su carrera musical en donde lanzó una continuación del icónico tema “Incomprendido“, el cual se estrenó el año 2010 y consiguió gran fama en el público nacional. La canción Mentiras es muy especial para la animadora, ya que colaboró con su hijo Matías Pesse, cuyo nombre artístico es Cheps.

Acerca de como fue colaborar con su hijo, Eva señaló que sintió una “Chochera máxima, yo grababa y lo veía cantar ahí y lloraba. Estoy super contenta, quiero que le vaya muy bien al tema y quiero que él se sienta contento. Este es especial porque estamos juntos cantando”.

Cheps además compuso “Gatito” tema para el jugador de Gran Hermano, Raimundo Cerda, quien es su amigo y ex compañero de colegio, el cual fue estrenado en el panel del programa.

Escucha el tema a continuación