"Me dolió mucho": Daniela Aránguiz habla de la polémica de los "calzoncillos congelados"

Daniela Aránguiz estuvo presente en el estreno de La Cabaña, el nuevo programa de entretenimiento de Mega, en donde se refirió a los polémicos momentos que protagonizó tras su quiebre con el deportista nacional Jorge “Mago” Valdivia, entre ellos la comentada situación de los “calzoncillos congelados”.

En abril pasado, el ex seleccionado nacional realizó una publicación en su cuenta de Instagram en donde apuntaba a su ex pareja. “¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías que te amarren un calzoncillo y lo metan en el refrigerador o te hagan nudos en los calzoncillos?”, para luego agregar: “Quizás es ordinario, pero necesito ayuda respecto a mi pregunta, gracias, los escucho”.

En una segunda publicación agregó: “Cuando tu exesposa te amarra calzoncillos y los congela, ¿Qué puedo hacer?”. La respuesta de Daniela en aquel momento no tardó y escribió en la misma red social: “¡Que pena que no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas. No es mi culpa que hayas perdido la “magia”. Ahora es sin llorar…”.

La polémica de los “Calzoncillos congelados”

En el primer capítulo del nuevo programa de conversación de Mega, “La Cabaña”, estuvo presente el periodista Hugo Valencia, la cantante Flor de Rap, la ex Miss Chile y ex participante de Amor a Prueba, Camila Recabarren, y la nueva participante del reality Tierra Brava y ex integrante de Mekano, Daniela Aránguiz, quien habló sobre su compleja separación de Valdivia y el polémico episodio en donde se habló de brujería.

Al ser consultada por el incidente, Aránguiz señaló: “A mí me acusaron de haber cometido ese delito, el que nunca hice”, para luego agregar: “voy a ser súper sincera, fue algo que me dolió mucho, porque mis hijos van en un colegio católico. Yo creo que a veces tenemos que medir las palabras que usamos, sobre todo cuando hablas de la madre de tus hijos“, expresó.

Tras ser consultada sobre si en algún momento le daría una nueva oportunidad a su ex pareja, con quien tuvo una relación de décadas, la también influencer respondió: “No me cierro a que pueda pasar algo, pero también me niego a querer cambiar a alguien. Yo creo que las cosas, cuando tienen que ser, van a ser en el momento preciso”, expresó

Posteriormente, la presentadora del programa, Karen Doggenweiler le preguntó sobre cómo es su relación actual con el ex seleccionado nacional de futbol. “No tengo relación, él es el papá de mis hijos y siempre lo voy a amar así, como el papá de mis hijos”, añadió.

Asimismo reveló: “No me arrepiento de nada, ni de los perdones, ni de las lágrimas, ni de las alegrías. Cuando uno toma una decisión tan importante de casarte. Uno no se casa por un rato, uno se casa por toda la vida. Mi proyección era morirme al lado de él. Yo no me casé para separarme a los 37 años”, agregó.

Revisa el primer capítulo de La Cabaña a continuación