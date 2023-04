La panelista de Zona de Estrellas le respondió al ex seleccionado nacional las acusaciones que lanzó en su contra.

La noche de este sábado el ex futbolista Jorge Valdivia lanzó una fuerte acusación a través de redes sociales hacia su ex pareja, la ex integrante de Mekano y panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, a quien acusó de hacerle brujería.

En sus historias de Instagram, el seleccionado nacional compartió un mensaje en donde pedía ayuda a sus seguidores y mencionaba a su ex esposa.

“¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías que te amarren un calzoncillo y lo metan en el refrigerador o te hagan nudos en los calzoncillos?”, para luego agregar: "Quizás es ordinario, pero necesito ayuda respecto a mi pregunta, gracias, los escucho”.

Mientras que en la siguiente historia apunta a Aránguiz como la responsable. “Cuando tu exesposa te amarra calzoncillos y los congela, ¿Qué puedo hacer?”.

La respuesta de la finalista de El Discípulo del Chef llegó en pocos minutos a través de la misma red social, en donde Daniela compartió un pantallazo de las historias del Mago y escribió: "Que pena que no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas. No es mi culpa que hayas perdido la “magia”. Ahora es sin llorar…”.

La pareja anunció su separación durante el 2022 tras más de una década juntos. Actualmente, el ex jugador de la selección chilena ha sido involucrado con la diputada Maite Orsini, mientras que Daniela Aránguiz estaría saliendo con el ex chico reality Luis Mateucci.