Bien dicen que la posición de arquero es la más ingrata en el fútbol y es lo que está viviendo Fernando de Paul, quien ha tenido una terrible jornada en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

Luego del bajo rendimiento de Brayan Cortés y su posterior partida a Peñarol, De Paul recibió los guantes del arco albo. Si bien había tenido buenas actuaciones como el suplente, ahora como estelar tuvo sin dudas los peores minutos de su carrera.

Los fallos de Fernando de Paul

A los 23 segundos Fernando de Paul ya tuvo que ir a buscar la pelota al fondo de la malla. Una pésima salida lo hizo chocar con Fernando Zampedri, que no fue falta, y el rebote le quedó a Cristian Cueva, quien aceptó el regalito para poner el 1-0.

El puesto del arquero es muy mental y de ahí en más, el semblante del argentino nacionalizado chileno cambió. A los 12 minutos fue Tomás Asta-Buruaga quien aprovechó la mala marca de la defensa alba y batió sin mayores problemas a De Paul. Si bien este gol no es de su completa responsabilidad, sí pudo reaccionar mejor. Intentó rechazar con su botín, pero el balón ingresó igual.

Cuando Colo Colo intentaba ir por el descuento, a los 33 minutos un centro inocente de Cristian Cuevas se le soltó de forma infantil a Fernando de Paul. El robete le quedó a Fernando Zampedri, quien de esta manera terminó con su maldición de no anotar en el Estadio Monumental ante los Albos.

Colo Colo se fue al descanso perdiendo por 3-1, con todas las cámaras apuntando a Fernando de Paul. El arquero con pasado en Universidad de Chile vivio su peor jornada como futbolista profesional, mientras Brayan Cortés, su antiguo competidor por el puesto, es figura en Peñarol en la Copa Libertadores. Las vueltas del fútbol.

