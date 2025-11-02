La primera fecha de la Liguilla Final del Futsal tenía como uno de sus más importantes compromisos el duelo entre Colo Colo vs Universidad de Chile, el que tuvo que ser suspendido al entretiempo.

El duelo que se disputó en el Polideportivo de La Florida tenía un marcador favorable por 2-1 a los albos, cuando por disposición de la ANFP se decidió frenar el encuentro.

Esto, según cuentan testigos a Redgol, por una invasión de hinchas albos, de alrededor de 30 personas, las que ingresaron a la fuerza al recinto, en modo de protesta por no poder acceder al choque.

Una situación que se generó en los primeros minutos de partido, donde fue sobrepasada la seguridad del lugar, por lo que se tomó una decisión de dejar en suspenso la segunda parte.

Colo Colo vencía por 2-1 a la U en el Superclásico del Futsal. Foto: U de Chile Futsal.

¿Qué pasó en el Superclásico del Futsal?

Según detallan, en un comienzo hubo completo orden, con ingresos diferenciados para ambas hinchadas, además de la revisión de bolsos y mochilas para evitar entrar con elementos prohibidos.

Fue casi al minuto 10 del partido cuando un grupo de hinchas ingresaron a la fuerza al recinto con la idea de alentar al club albo, lo que fue alertado por las autoridades del espectáculo.

El grupo no fue revisado, además que hubo algunos intercambios de palabras, que no pasaron más allá, pero que fueron consignados por los árbitros en el recinto.

En sus redes se ha dicho que no estaban de acuerdo por la forma en que Colo Colo selecciona a los hinchas que pueden ingresar a los partidos, por lo que se generó una polémica en las mismas redes.

Por lo mismo, el partido fue suspendido por faltas de garantías de seguridad, donde ahora será el Tribunal de la ANFP quienes decidan qué pasará con el tiempo restante de juego.

