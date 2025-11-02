Colo Colo está cerca de cerrar un año muy complejo. Justamente en la celebración del Centenario, los albos no han logrado encontrar su mejor ritmo y ahora luchan en las últimas fechas para lograr ingresar a la zona de clasificación a alguna de las competencias internacionales.

Debido a los tensos momentos, el equipo comienza a replantearse y definir como enfrentarán la temporada 2026, la cual tiene contemplada importantes salidas dentro su plantel.

Los jugadores que dejarían Colo Colo a fin de año

Entre las salidas contempladas, según revela El Deportivo, se encuentran Sebastián Vegas, Óscar Opazo. Salomón Rodríguez, Claudio Aquino y Emiliano Amor.

Salomón Rodríguez es uno de los jugadores que podría dejar el equipo/Photosport

A ello se sumarían la salida Brayan Cortés, quien vive un positivo presente en Peñarol de Uruguay y podría extender su estadía, y Esteban Pavez, quien estaría siendo seguido de cerca por Coquimbo Unido, club que está a un triunfo de levantar la copa del Campeonato Nacional.

Cortés actualmente se encuentra en Peñaflor de Uruguay/Photosport

Estas salidas estarían incentivadas para recortar costos en caso de que los albos no logren la clasificación a ninguna copa internacional, las cuales entregan premios por ingresar al torneo, por victorias y avanzar de etapa.

Actualmente, Colo Colo va en el octavo lugar con 38 puntos, a cuatro puntos de Palestino que tiene el séptimo lugar y el último cupo, por el momento a Copa Sudamericana.

El complejo centenario de Colo Colo

Ángel Maulén, director de Blanco y Negro, señaló, en conversación con Radio ADN, detalles de lo que se vendrá para el 2026 de los albos.

“Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos que íbamos a desarrollar”, explicó.

Agregando que hay problemas de caja, pero además de rendimiento. “Nos preparamos mucho para el centenario y para avanzar en algo en el estadio, pero ha sido un fracaso absoluto”.

“Especialmente el fracaso en lo deportivo. Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache“.

“Más allá de cualquier parafernalia que quiera hacer la actual directiva, ha fracasado, y lo ha hecho en un momento donde gastamos mucho dinero en lo deportivo”, añadió.