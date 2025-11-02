“La mentira…”: La especial dedicatoria de Coquimbo Unido tras ganar la Liga de Primera

Coquimbo Unido se consagró como el nuevo campeón del fútbol chileno. Con una campaña histórica, el elenco dirigido por Esteban González superó 2-0 a Unión La Calera y alcanzó su primer título de la Liga de Primera.

Con anotaciones de Cecilio Waterman (20’) y Benjamín Chandía (75’), el aurinegro logró los 65 puntos, y alargó la distancia ante Universidad Católica que perdió frente a O’Higgins y se quedó con 48 unidades.

“Lo que hizo este equipo en está segunda rueda es impresionante. Este equipo rompió estadísticas, datos… Esto es soñado. Vivir esto no tiene nombre Este fue un grupo de jugadores valiente y que no le teme a nada”, recalcó Esteban González tras ganar el título. El adiestrador alcanza un 83% de rendimiento y necesitó 26 fechas para levantar la copa de campeón.

“Ningún equipo nos pasó por arriba. Somos los merecidos campeones. Está gente se lo merece. Estamos muy felices. Todo lo que hablaron nos sirvió de motivación. Queremos seguir con está racha de victorias”, complementó Matías Palavecino que se transformó en uno de los estandartes del plantel del Barbón.

La dedicatoria de Coquimbo Unido

Pero la celebración en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tuvo una particular dedicatoria. Así se apreció en las imágenes de TNT Sports. Es que tras la consagración, se repartieron camisetas amarillas con el lema “Campeones”.

Coquimbo consiguió su primer título y lo celebró a su modo: “El verdadero campeón de la región”

Pero en algunas poleras de Coquimbo Unido aparecía “Nos merecemos el cielo”. Mientras que en otras utilizaron una particular dedicatoria y que muchos relacionaron a su clásico rival Deportes La Serena.

Coquimbo dedicó el título a su archirrival

En dichas indumentarias se apreció el lema “La mentira se acabó” y “el verdadero campeón de la Región”. Lo que le da un nuevo condimento al clásico que se debe disputar el próximo 23 de noviembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

