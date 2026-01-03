Un verdadero golpe al mercado dio Deportes La Serena este viernes en el fútbol chileno. El conjunto granate cerró la incorporación de un futbolista con amplio recorrido europeo y pasado en Boca Juniors: Gonzalo Escalante.

El mediocampista argentino, de 32 años, tiene todo acordado con el elenco serenense y solo resta que supere la revisión médica para firmar contrato por las próximas dos temporadas.

La información fue revelada por el periodista argentino y especialista en el mercado de pases, César Luis Merlo, quien confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales.

“🚨[EXCLUSIVO] Deportes La Serena ficha a Gonzalo Escalante” , señaló en primera instancia el comunicador, para luego agregar: “Surgió de Boca e hizo carrera en Europa. Una vez superada la revisión médica, firmará contrato por 2 años. #TratoHecho”.

Escalante se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y dejó el club en 2014 para iniciar una extensa carrera en Europa. En el Viejo Continente defendió camisetas de peso, con pasos por Italia en Catania, Lazio y Cremonese, además de España, donde jugó en Eibar, Alavés y Cádiz.

Su última etapa fue justamente en el Cádiz, club en el que militó durante tres temporadas y donde disputó la campaña 2024/25 en la Segunda División de España.

Los números de Gonzalo Escalante en Cádiz

En su última temporada oficial, el volante disputó un total de 25 partidos: 24 por La Liga Hypermotion y uno por la Copa del Rey, aportando un gol y una asistencia.

Eso sí, Escalante no ve acción desde junio de 2025, acumulando cerca de seis meses sin competencia oficial. Aun así, en Deportes La Serena confían en que su experiencia, jerarquía y recorrido internacional puedan marcar diferencias en el fútbol chileno y transformarlo en uno de los refuerzos más importantes del mercado.

