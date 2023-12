Tras el ingreso de Daniela Aránguiz, la influencer ha hecho de las suyas con su participación en el reality de Canal 13. Por ese lado, la mujer dio nuevos detalles de su relación con el jugador Jorge Valdivia, dando a conocer actitudes tóxicas del futbolista.

La situación tuvo lugar mientras la expanelista de farándula se hallaba en el patio en compañía de Nicolás Solabarrieta, Guarén y Luis Mateucci.

Daniela Aránguiz comenta detalles de su matrimonio con Jorge Valdivia

Tal como lo mencionamos anteriormente, los participantes se encontraban en el patio de la casona, cuando la mujer comenzó a relatar estos sucesos personales de su vida.

“Los hombres que más dicen que no les gusta que los mandoneen son a los que más les gustan las minas tóxicas, showseras y que los mandonean”, teorizó Daniela de entrada.

Por su parte, Nicolás Solabarrieta apoyó esta idea y aseguró: “A mí me tocaron minas no tóxicas y pensaba que no me querían. Porque estoy acostumbrado”.

Tras este dialogo, Guarén le preguntó a Daniela por su polémica relación con el Mago y cómo pudo durar tanto tiempo con él, a lo que Daniela respondió: “Yo me casé muy enamorada. Tú idealizas a una persona y te transformas en algo. Es como las abuelas que dicen ‘tú sabes con quién te casas pero no de quién te separas’. Creo que con él fui muy feliz y muy infeliz”, sostuvo.

“Tienes que pisar el hoyo y llegar a lo más hondo para subir de nuevo”, dijo sobre su ex proyecto familiar y reveló que de todos modos le sigue afectando.

“Me duele mucho, me dejó con culpa, te echas la culpa. Cuando estás con una persona narcisista te convencen. Yo en todo el matrimonio nunca me lo cag… Y no me creo el cuento, pero muchos se me tiraban”, sentenció la participante de “Tierra Brava”.

Daniela Aránguiz se pica con pregunta a Luis por La Chama

Una intensa actividad se vivió en Tierra Brava. En la dinámica, la tarotista ofreció sus perspectivas sobre el amor a los participantes y atendió sus preguntas. Los jugadores tomaron papeles con los nombres de algunos de sus compañeros y le plantearon a la mujer consultas sobre este.

“No hay casualidades y por algo salió ese papelito”, aseguró la tarotista a Luis Mateucci tras sacar uno y que saliera el nombre de La Chama.

Frente a esta situación, el argentino optó por indagar si su compañera le había sido sincera. La mujer aseguró que todo lo que la venezolana había demostrado en el reality era genuino.

Luego Daniela se molestó. “Lo que me llama la atención es lo que le dijo a ella. Dijo ‘va a ser decisión tuya no volver con él’”, expresó la exMekano, mientras que el argentino le reiteraba que escuchó mal. “Que tú estás dispuesto. ¿No escuchaste lo que preguntó la Pamela?”, dijo Daniela.

“Escuchó mal. Ella está, de la nada, resentida”, afirmaba Mateucci sobre las palabras de la tarotista.

“‘Pero va a ser tú decisión’. O sea tú estás abierto a otro”, lo cuestionó Daniela.

“¿Piensas que yo voy a volver a estar con ella?”, respondió Luis.

Ante esto, la participante le aseguró que “tú me lo vas a tener que demostrar. Pero en todo caso tienes las puertas abiertas. Pero puedes tener las puertas abiertas, haz lo que quieras. Eres un hombre libre”.

“Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y sabes qué es lo que yo quiero”, sentenció Luis Mateucci.