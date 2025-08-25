Fue la primera gran polémica que se desató en el primer partido del nuevo Claro Arena. Un minuto después del gol inaugural de Fernando Zampedri, el árbitro Rodrigo Carvajal cobraba como penal una falta de Diego Corral contra Pablo Aránguiz a favor de Unión Española.

Pese a que las repeticiones daban cuenta de la infracción del joven futbolista de Universidad Católica, el juez de VAR Juan Lara convocó a su colega para revisar la jugada, y tras un par de minutos, decidió revertir la decisión y así mantenerse la ventaja para el local.

La acción provocó un fuerte enojo en el plantel de Unión Española y en sus hinchas. Aunque quien reflejó ese sentir fue Nicolás Peric, ex arquero y hoy comentarista quien afirmó en el programa “Pauta de Juego” que perjudicaron al cuadro de Independencia.

Nico Peric habla de polémica en Claro Arena contra Unión

Mientras en el espacio tanto sus compañeros Coke Hevia como Fernando Tapia debatían sobre esta acción contra Aránguiz y posterior revisión del VAR, el “Loco” fue categórico en señalar que esa falta era pena máxima y apuntó hacia el presidente de la Comisión Arbitral, Roberto Tobar.

“Pero si eso es penal, por qué lo llaman (del VAR), por qué lo ven en cámara lenta y le dicen al árbitro que el contacto no es para que caíga… ¿Qué tienen idea? ¡No tienen idea! ¡No tienen idea! Déjense de cagar al fútbol los árbitros”, expresó iracundo Peric.

El ex arquero no quedó allí en su desahogo por la polémica en Claro Arena y afirmó que “eso era penal… ¡Le chorearon a la Unión Española! Ahora, cómo te queda el penal que Castellón le hizo a Cepeda o el que le hizo Vegas al jugador de la U (Fabián Hormazábal), o el penal que les cobraron hace una semana“.

“Entonces, ¡qué vergüenza son! Tobar, otra vez vas a tener que ir a dar charlas para explicar esto. De ahora en más, estos penalcitos no los vamos a cobrar, ¿ya? ¡Váyanse a la cresta! ¡Son vergonzosos!“, cerró indignado el ex futbolista de Rangers, Cobresal y Audax, entre otros equipos.

¿Cuándo juegan los hispanos?

En su batalla por salvarse de no descender a Primera B, por la jornada 22 de la Liga de Primera, Unión Española deberá visitar a Ñublense, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, en juego a disputarse este domingo 31 de agosto desde las 18:30 horas.

