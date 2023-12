Daniela Aránguiz lleva solo un par de días en Tierra Brava. Y es que recién la semana pasada pudimos ver la entrada de la ex chica Mekano a la casona ubicada en Perú para así hacer que Luis Mateucci se sienta arrepentido de sus decisiones.

Aránguiz ha disfrutado estos pocos días dentro de la casa y es que hemos visto que ha tenido buenos momentos con Mateucci, con quién volvió luego de que este se separará de Chama.

Pero eso no es todo y es que recientemente ha revelado detalles de lo que fue su relación con el Mago Valdivia durante tantos años de matrimonio.

Reveló feas actitudes del Mago

Durante el último capítulo de Tierra Brava, Daniela Aránguiz conversó con Angélica Sepúlveda sobre su relación el Mago Valdivia. Y es que ambas participantes conversaron en la habitación VIP con la Fierecilla preguntándole a Aránguiz si es que había engañado al Mago.

“Yo nunca me cague a Jorge hueona, nunca. Yo nunca. No soy… Y no es por hacerme la hueona porque me gusta el hueveo. Pero yo creo que me hubiera sentido culpable, como que no tenía necesidad porque pa mi era como completo hueón.. la relación“, le mencionó a Angélica.

En esta misma línea habló también sobre Mateucci ya que en algún punto conoció al ex chico reality empezando algo con él que luego terminó ya que trato de componer su relación con Jorge, algo que no funcionó.

Sobre una pelea que tuvieron en año nuevo durante un viaje a Estados Unidos con sus hijos, Daniela destacó que empezó a notar actitudes extrañas en el Mago.

“Me pasó una huea pa año nuevo que peleamos y ahí yo caché que este hueón estaba conmigo, estaba tratando de volver conmigo y hueona me di cuenta de que estaba saliendo con (…). En ese tiempo salía con ella y conmigo“, mencionó.

Hay que recordar que las únicas personas que se conoce que estuvieron con Jorge Valdivia fueron Constanza Capelli y Maite Orsini pero Canal 13 decidió censurar el nombre de la persona a la que se estaba refiriendo Daniela.

“Todavía no cachaba quién era. Pero cachaba que se iba al patio a conversar con alguien, estábamos en Estados Unidos. Y como que lo empecé a cachar en actitudes raras. Ya, quedó la caga, me hizo una escena de celos porque odiaba a Luis y yo hueona en Estados Unidos ‘sabi que no vamos para ningún lado es mejor que esta huea la cortemos’ y el otro hueón se volvió casi loco Ahh me mandó unos mensajes del avión ‘ahh yo estaría mi vida por ti’. Hueona se bajó del avión y se fue a la casa de la hueona”, agregó.

Puedes revisar el video a continuación la conversación comienza aproximadamente en los minutos 1:13:18 y se puede escuchar a Angélica Sepúlveda y Daniela Aránguiz hablar sobre el Mago Valdivia y Luis Mateucci.

También tuvo malos tratos hacía Mateucci

En este mismo relato, Daniela Aránguiz contó detalles sobre su relación con Mateucci. Y es que mencionó incluso que el argentino la invitó a celebrar su cumpleaños junto con sus hijos.

Asimismo destacó que lo trató pésimo ya que cuando trato de recomponer su relación con el futbolista bloqueó a Mateucci de todos lados e incluso cambió el número de teléfono.

“Yo me porte como el culo con el Luis y lo bloquie de todos lados. Cambie número de teléfono, no hueona y me sentía pa la caga“, mencionó.