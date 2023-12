Lo que tantos esperaban ya es una realidad. Daniela Aránguiz llega a Tierra Brava y se reencontrará con su ex pareja, Luis Mateucci, quien actualmente se encuentra involucrado sentimentalmente con la influencer venezolana Alexandra “Chama” Méndez, lo que sin duda cambiará la relación entre ambos.

El avance de los próximos capítulos mostró el ingreso de Aránguiz a la hacienda ubicada en Perú, en donde se ve a los jugadores visiblemente sorprendidos, sin embargo, la reacción de Luis no fue mostrada en el adelanto.

La panelista de Zona de Estrellas tuvo una relación con el ganador de Volverías con tu ex, tras el terminó de su matrimonio con el futbolista Mago Valdivia, pero la pareja terminó cuando Luis ingresó a Tierra Brava.

El ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

En conversación con Canal 13, Daniela señaló sobre la relación del argentino con la Chama que la sorprendió. “Nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara”.

Así será la llegada de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

La reflexión de Luis ante la llegada de Daniela Aránguiz

El capitán rojo ha estado sumido en reflexiones durante varios días a raíz de un rumor persistente que circula por los pasillos de la casa-hacienda.

La posibilidad concreta de que Daniela Aránguiz ingrese a Tierra Brava tienen preocupado a Mateucci, especialmente dado que él ya mantiene una relación no oficial dentro del encierro.

En una conversación con Guarén, el argentino expresa su incertidumbre respecto a Alexandra, su pareja actual. “Yo no sé si estaría con la Chama afuera, pero sí me tengo que replantear un montón de cosas”,

“No estoy en la posición de ella (Daniela Aránguiz). Ella sabe cómo va a reaccionar“, agregó el capitán del equipo rojo. “Obvio que me da susto porque tiene hijos, tiene una familia. Yo creo que este no es el momento para que ella entre. Se va a arruinar nuestra relación, pero nuestra relación de amigos. Me dolería terminar mal”.

“Claramente, porque fuera de joda nosotros quedamos bien y terminamos y me metí. Porque, fuera de joda, la Chama me confundió. Las cosas como son”.

“Creo que no es el momento para que ella entre porque se va a arruinar nuestra relación, y me dolería terminar mal. A mí también me dolieron cosas de ella, y tal vez por eso acá adentro conocí a alguien y le di para adelante. Nunca tuve una relación tan linda con alguien y lo valoro mucho, la quiero mucho, aunque no me toque estar con ella afuera. Porque, fuera de joda, la Chama me confundió”, dijo Mateucci.

Luego de eso, Chama y Luis hablaron sobre una posible llegada de Daniela. “Si entra tu ex, ¿qué harías? Quiero saber, no voy a ser una estúpida, son cosas que tengo que saber”.

“No sé. No quiero que entre. Mi forma hacia vos no va a cambiar, fuiste mi pilar fundamental acá, eso no va a cambiar. No quiero pensar, no tengo ganas, me estresa”, respondió él.

“Lo tienes que pensar. Necesito saber cómo vas a actuar para ir también poniendo mis límites y mi manera de ser”, señaló la influencer.