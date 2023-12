Tierra Brava está muy cerca de experimentar la esperada llegada de una participante que revolucionará el encierro y sobre todo, la forma en que Luis Mateucci se ha comportado en el reality.

Hablamos de Daniela Aránguiz, la conocida ex chica Mekano, influencer y, hasta hace algunas semanas, panelista del programa de conversación Zona de Estrellas, se suma a la competencia y su llegada está a la vuelta de la esquina.

Hace varias semanas se reveló que la ex esposa de Jorge “Mago” Valdivia era la nueva participante del espacio, en donde se reencontrará con Luis Mateucci, su ex pareja, con quien terminó previo a su ingreso al reality. Como el ganador de Volverías con tu ex, dentro del encierro comenzó un romance con Alexandra “Chama” Méndez, muchos de los televidentes quieren ver su esperado ingreso al espacio.

¿Cuándo ingresará Daniela Aránguiz a Tierra Brava?

En tiempo real, Daniela ya ingresó al espacio, salió de la competencia y, según las filtraciones, volvió a ingresar. Sin embargo, en pantalla aún no se muestra su esperada llega.

Pero ya quedaría muy poco tiempo y se emitiría dentro de los próximos capítulos, ya que su ingreso se produce tras la llegada de Francisca Undurraga, quien hace algunos días llegó a la hacienda ubicada en Perú.

¿Qué pasará entre Luis y la Chama tras la llegada de Daniela?

Previo a su ingreso, en conversación con Canal 13, Daniela señaló sobre la relación del argentino con la Chama que la sorprendió. “Nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara”.

“Me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme. Yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente”.

Hace algunos días, Luis se refirió a su relación actual con Daniela, revelando que la Chama se molesta cuando la nombran en el reality. “Ella se enoja, ¿pero qué quiere que le diga?, ¿qué le diga 20 veces que no es mi novia (Daniela)?”.

Chama le dijo a Botota: “Yo le dije que cuando entre Daniela, Fabio se le va a lanzar a Daniela y Daniela a él”, mientras que Luis agregó: “A mí me chupa un huev*, y ahí es cuando yo lo tengo claro. Lo único que va a lograr ella es que no la mire nunca más en su p… vida. Yo ya no siento nada. Es fácil la cosa. Yo no vine tratando de engancharme de alguien, pero me enganché, qué quieres que le diga, y hay que asumir, ¿está mal?”.