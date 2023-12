Una nueva e inesperada eliminación doble se tomaría la recta final deTierra Brava, el reality extremo de Canal 13, luego de que dos de sus integrantes fueron sorprendidos dejando la hacienda ubicada en Perú, lo que dejaría entrever que ya no pertenecen a la competencia.

El reality que comenzó a emitirse a comienzos de octubre es grabado, por lo que los capítulos tienen un par de semanas de desfase, lo que ha dado espacio a las filtraciones de quiénes son los próximos eliminados. A pesar de eso, el reality continúa sacando cuentas alegres en rating, posicionándose entre lo más visto semanalmente.

¿Quiénes son los nuevos eliminados de Tierra Brava?

Los rostros que fueron sorprendidos abordando un avión con dirección a Santiago son Daniela Castro y Jhonatan Mujica, quienes se habrían convertido en los nuevos eliminados tras eliminación doble.

El inesperado quiebre de Dani y Uriel

Una de las parejas más estables de la competencia, Dani Castro y El Futuro Fuera de Orbita, terminaron su relación, según se mostró en los capítulos emitidos recientemente. Crisis que comenzó tras la llegada de Nicolás Solabarrieta al encierro, lo que habría generado la molestia del cantante al notar que su pareja podría sentirse atraída por el futbolista.

“No son celos, es algo que yo siento. Desde ayer estoy notando esta cosa rara de ella. Le voy a sacar cositas para ver si tengo razón. Y voy a hablar con él y le voy a preguntar quién le llama la atención”, señaló el músico, mientras que Daniela agregó que se debe a que considera que él es poco detallista.

“Me pescai sólo cuando me siento bien, cuando me siento mal no estás tanto. Miguelito y la Guarén han sido mi apoyo, siento que a ti no te interesa. Quizás eres menos preocupado, pero eso me hace pensar para qué quiero buscar algo que no me estás dando”, dijo la ganadora de MasterChef.

Al ser consultada sobre si tiene sentimientos por el ex futbolista, la influencer señaló: “No tengo nada que decirte, no me gusta. No estás presente y estás más preocupado del niño nuevo que de estar conmigo. Te tengo mucho cariño, pero quizás no funciona. Si voy a estar con alguien compartiendo como más que amigos, me gusta que sean de cierta manera, si no es así, check, seguimos de amigos. Prefiero estar más tranquila conmigo”.